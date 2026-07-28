Así Operaba Planta de Procesamiento de Empresario Presuntamente Vinculado al Crimen

El empresario Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, presuntamente vinculado con el crimen organizado y el contrabando de combustible, invirtió en el año 2022, 500 millones de pesos en la construcción de una planta para procesar diariamente hasta un millón de litros de combustible, en el municipio de Reynosa.

El lugar fue asegurado por autoridades federales el 21 y 23 de julio y ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República.

N+ ubicó las plantas de procesamiento y de almacenamiento, en un predio de 41 mil 851 metros cuadrados, llamado “Quinta Campestre Las Magnolias", sobre la carretera interestatal El Becerro, a un kilómetro de un cuartel de la Guardia Nacional.

Por ahí diariamente entraban y salían docenas de pipas y tractocamiones cargados de combustible.

Durante operativos, elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional catearon dos inmuebles y aseguraron 3 millones 878 mil litros de hidrocarburos; 18 pipas y tractocamiones, 20 motobombas, 40 tanques verticales de almacenamiento, móviles y cilindros horizontales, 3 generadores de energía eléctrica y un remolque tipo plataforma, cámaras de vigilancia y una antena.