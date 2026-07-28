Seguridad

Así Operaba Planta de Procesamiento de Empresario Presuntamente Vinculado al Crimen

La planta de procesamiento de hidrocarburos operaba, por lo menos, desde 2024 en un predio carretero de Reynosa. El petróleo que se refinaba era robado de instalaciones de Pemex en Tabasco y Veracruz

Así operaba planta de hidrocarburos de empresario vinculado al crimen organizadoFoto: N+

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La planta de Ángel Ramírez Salinas, vinculada al crimen organizado, procesaba petróleo robado de Pemex. Fue asegurada por autoridades.

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