Seguridad

Dan el Último Adiós a Doña Gloria, Asesinada en Violento Asalto en Negocio de El Salto

Familiares despiden a la señora Gloria, quien fue asesinada en un violento asalto en la colonia Hermosillo de El Salto, Jalisco

Despiden a Doña GloriaFoto: N+

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Despedimos a doña Gloria, asesinada en un asalto en El Salto. La Fiscalía de Jalisco investiga para dar con los responsables. ¿Qué medidas se tomarán para evitar más tragedias?

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