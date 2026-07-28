Dan el Último Adiós a Doña Gloria, Asesinada en Violento Asalto en Negocio de El Salto

Un moño negro y la tienda cerrada son la señal de luto que atraviesa la familia de doña Gloria, la mujer de la tercera edad que fue asesinada a balazos dentro de su negocio en el cruce de las calles San Carlos y Privada San Carlos, en la colonia Hermosillo, municipio de El Salto.

De acuerdo con los reportes de las autoridades municipales, la mujer presuntamente se resistió a un intento de asalto, por lo que los ladrones dispararon en su contra hasta en tres ocasiones, arrebatándole la vida. Después del ataque, los responsables se dieron a la huida.

En el cruce de San Carlos y la calle San Fabián se encuentran cámaras de vigilancia que podrán ser de vital importancia para la investigación que desarrollará la Fiscalía de Jalisco

Días después de los hechos, las calles permanecen prácticamente despobladas y silenciosas. Los familiares de la señora Gloria abrieron las puertas de su casa, sin embargo, comentaron que no desean dar declaraciones sobre lo ocurrido.

¿Qué se sabe sobre los responsables del crimen?

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación que permitirá desarrollar las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos y así localizar y detener a quien o quienes resulten responsables de la muerte de la señora Gloria