Decomisan 800 Kilos de Droga en Chiapas y Hallan Armas Ocultas en una Bocina en Tamaulipas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio a conocer hoy que la Secretaría Armada de México (Semar) dio un golpe al narcotráfico en Tonalá, Chiapas tras incautar 834 kilos de cocaína.

En Tonalá, Chiapas, personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx aseguraron 834 kilos de cocaína.

Con esta acción se evitó que aproximadamente 1.66 millones de dosis llegaran a las calles. pic.twitter.com/05aKR1DfWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 28, 2026

El funcionario federal destacó que con este decomiso se evitó que aproximadamente 1.66 millones de dosis llegaran a las calles.

En una imagen se observa a los elementos de la Marina descubrir la droga en la parte trasera de una camioneta 4x4 adentro de bolsas blancas.

Así fue el hallazgo de cocaína en una camioneta en Chiapas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de un comunicado, precisó que el decomiso de cocaína en una camioneta fue derivado de operaciones para combatir a grupos delictivos generadores de violencia; en el que participaron además de la Marina, la FGR y la SSPC.

Dicha acción se llevó a cabo cuando personal naval, durante recorridos de vigilancia, en el municipio de Tonalá, Chiapas, localizó un vehículo doble cabina, aparentemente abandonado y al efectuar una inspección preventiva, se localizaron 44 costales que contenían diversos paquetes con cocaína, con un peso aproximado de 834 kilogramos.

El vehículo junto con los paquetes de droga fueron puestos a disposición de las autoridades, donde permanecerán bajo resguardo en espera de que se lleven a cabo las diligencias periciales correspondientes.

Estiman pérdida de 181 MDP para la delincuencia tras decomiso

La SSPC explicó que con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente un millón 660 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada de más de 181 millones de pesos para la delincuencia organizada y así debilitar sus estructuras financieras y operativas.

Decomiso de armas ocultas en una bocina en Tamaulipas

En tanto, el Gabinete de Seguridad también informó que, como parte del reforzamiento de la seguridad y vigilancia en carreteras, en Tamaulipas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron armas de fuego y cargadores ocultos al interior de una bocina que era transportada en el compartimento de equipaje de un autobús de pasajeros.

HVI