Seguridad

Decomisan 800 Kilos de Droga en Chiapas y Hallan Armas Ocultas en una Bocina en Tamaulipas

Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dio a conocer que la Semar halló un vehículo 4x4 repleto de drogas al sur del país

"Semar Incauta 834 Kilos de Cocaína en Tonalá, Chiapas; Evitan 1.66 Millones de Dosis en Calles "Decomiso de Cocaína en Tonalá, Chiapas. Foto: X @OHarfuch

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Se estiman una afectación económica de más de 181 millones de pesos para la delincuencia organizada tras este decomiso en Tonalá, Chiapas

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