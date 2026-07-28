¿Habrá Depósito de Mi Beca para Empezar en Agosto 2026? Este Mes Cae Próximo Pago

En Ciudad de México (CDMX) existe un programa que busca reforzar la economía familiar, mediante un apoyo social para alumnos de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple (CAM). Se trata de Mi Beca para Empezar, y en N+ te aclaramos si habrá depósito en agosto de 2026.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas del Calendario Escolar del ciclo escolar 2026-2027, donde se informa cuándo regresan los niños a clases tras vacaciones.

Y los papás ya se preguntan cuándo comenzarán a caer los distintos apoyos económicos para comprar uniformes y útiles escolares, tales como la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar.

De hecho, este ciclo escolar un par de alumnos quedarán fuera del apoyo federal