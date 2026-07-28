Programas sociales

¿Habrá Depósito de Mi Beca para Empezar en Agosto 2026? Este Mes Cae Próximo Pago

El Fideicomiso Bienestar Educativo de Ciudad de México está por anunciar las nuevas fechas de depósito para el próximo ciclo escolar, mantente atento

Beneficiaria Recibe Tarjeta Mi Beca para Empezar. Cuándo Cae Próximo Pago del Apoyo.Entérate. Ya hay nueva fecha para el pago de Mi Beca para Empezar 2026. Foto: Cuartoscuro.

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