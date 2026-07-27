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Pago Esperado: ¿Quiénes Cobran Apoyo Bienestar de Casi 10 Mil Pesos Mañana 28 de Julio 2026?

Grandes noticias. Mañana 28 de julio 2026 millones de beneficiarios recibirán un pago del Bienestar de casi $10,000

Checa Quiénes Cobran Apoyo Bienestar de Casi 10 Mil Pesos Mañana 28 de Julio 2026El apoyo de 10,000 pesos cae directamente en la tarjeta del Bienestar. Foto: Banco Bienestar

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Pago Esperado de Apoyo Bienestar Mañana 28 de Julio 2026: ¿Quiénes Cobran Casi 10 Mil Pesos?