Pago Esperado: ¿Quiénes Cobran Apoyo Bienestar de Casi 10 Mil Pesos Mañana 28 de Julio 2026?

¡Grandes noticias! Mañana llega un pago muy esperado para millones de beneficiarios, y acá te decimos quiénes cobran el apoyo Bienestar de casi 10 mil pesos este martes 28 de julio de 2026 para que sepas si recibirás un depósito en tu tarjeta.

Estamos en la última semana de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente el bimestre de julio y agosto 2026, y en una nota previa te decimos qué adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años recibirán su apoyo.

Además, si aún no eres beneficiario de estos programas sociales, es importante que sepas que hay registro abierto para hombres y mujeres de 30 a 64 años, así como para mexicanas de 18 a 59 años.

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¿Quiénes cobran Apoyo Bienestar de casi 10 mil pesos?

Mañana 28 de julio, los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un pago de 9,582 pesos en su tarjeta del Bienestar por completar un nuevo mes de capacitación en su centro de trabajo.

Para cobrar el apoyo Bienestar de casi 10 mil pesos, los aprendices que tienen entre 18 y 29 años, deben realizar las actividades establecidas en su plan, asistir a la capacitación en los días y horarios indicados, además de respetar las reglas y evaluar a su tutor.

Además del pago de 9,582 pesos que otorga el programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), los jóvenes reciben seguro médico por parte del IMSS durante los 12 meses que dura su capacitación.

¿Qué pasa si no recibo mi Apoyo Bienestar mañana?

Es importante tener en cuenta que que algunos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro pueden no recibir su pago mañana correspondiente al mes de julio 2026, debido a que se encuentran en revisión administrativa.

Sin embargo, una vez que termina esta aclaración, los depósitos se reactivan y el pago de regularización se realiza en la segunda semana del siguiente mes, es decir en este caso caería del 10 al 14 de agosto de 2026.

Por esta razón es importante consultar la plataforma https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/login/, así como mantenerte pendiente del saldo de tu tarjeta en la app del Banco Bienestar o llamando al 800 900 2000.

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