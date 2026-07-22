Requisitos Apoyo Bienestar de 600 Mil Pesos Hombres y Mujeres 18-64 Años: Así Solicitas Entrega

El registro del Apoyo Bienestar de 600 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años ya se encuentra abierto en diferentes lugares de México, y para que puedas solicitar la entrega, acá te decimos los requisitos que piden para hacer la inscripción.

Uno de los programas sociales más esperados inició una nueva etapa de registro esta semana, y en notas previas ya te contamos cuándo se cierran las inscripciones para que no se te pase la oportunidad de solicitar la ayuda de 600,000 pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Los Programas Sociales Deben o No Entregarse de Manera Universal?

Requisitos para pedir Apoyo Bienestar de 600 mil pesos

Los hombres y mujeres mayores de 18 años pueden hacer el registro del programa de Vivienda para el Bienestar de Conavi, el cual ofrece a los solicitantes la oportunidad de adquirir una casa a un costo accesible, que se estima es de 600 mil pesos por debajo de su precio comercial. Estos son los requisitos principales:

Personas mayores de edad.

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Es importante señalar que la etapa de inscripciones del programa de Vivienda para el Bienestar de Conavi, que abrió en julio, no solo aplica para hombres y mujeres de 18 a 64 años, ya que también pueden participar personas mayores de 65 años, que nunca han adquirido una casa. Estos documentos piden en el registro:

Identificación oficial con fotografía. CURP tuya y de tus dependientes económicos. Comprobante de domicilio. Comprobante de ingresos. En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja. Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

¿Cómo solicitar apoyo de 600 mil pesos?

Si cumples con los requisitos antes mencionados, primero debes revisar dónde hay módulos de Conavi para hacer el registro del programa de Vivienda para el Bienestar 2026, aquí te dejamos las ubicaciones, fechas y horarios de las sedes de inscripción.

Una vez que hayas realizado tu registro presencial, tu información será revisada y validada, y en caso de que cumplas los criterios de selección se te realizará una visita domiciliaria. Posteriormente se hará una asamblea y sorteo para determinar a los elegidos que recibirán una casa del Bienestar a precio accesible.

PPP