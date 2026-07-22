Programas sociales

Requisitos Apoyo Bienestar de 600 Mil Pesos Hombres y Mujeres 18-64 Años: Así Solicitas Entrega

Si quieres solicitar el apoyo Bienestar de 600 mil pesos, checa qué requisitos y documentos piden para hacer el registro

Checa los Requisitos del Apoyo Bienestar de 600,000 Pesos Hombres y Mujeres de 18 a 64 AñosEl Bienestar ofrece un apoyo de hasta 600 mil pesos en 2026. Foto: Conavi

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