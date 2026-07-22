Mujer Muere tras Accidentarse en Carretera de Veracruz; Su Auto Quedó Sobre Muro de Contención

Durante el mediodía de este miércoles, una mujer murió y otra más resultó lesionada tras registrarse un fuerte accidente, sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura del kilómetro 29+500, en la zona sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con los hechos, las mujeres viajaban a bordo de una camioneta cuando se impactaron contra la barrera metálica de contención; el percance ocurrió a la altura de la planta Madisa. La víctima terminó fuera del vehículo y murió al instante.

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Elementos de Protección Civil y emergencias brindaron atención médica a la mujer lesionada. A la zona acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, para apoyar en la circulación de la carretera Costera del Golfo.

Se presume que la conductora habría perdido el control de la unidad; sin embargo, las autoridades serán quienes informen cómo ocurrió el accidente. Hasta el momento de manera oficial no han sido identificadas las víctimas.

Aumentan muertos y lesionados en motocicletas en la zona sur de Veracruz

En lo que va del año, se ha registrado la muerte de nueve conductores de motocicleta, 365 accidentes y un número importante de lesionados, en la zona sur de Veracruz. Antonio López, Director de ADV de Coatzacoalcos así lo informó.

"Ya va en aumento el las cifras, estamos pasando a 9, 9 fallecidos en lo que va del 2026 y las cifras sigue subiendo a 365 accidentes ya en lo que va del año. Desgraciadamente volvemos con el mismo tema que es la falta de precaución, el exceso de velocidad. La motocicleta no es un juguete, no es una bicicleta y con esto vienen muchas responsabilidades"



Respecto a la instalación de topes en algunos sectores de Coatzacoalcos, lamentó que se tuvieran que retirar cuando estos representan una conciencia vial al bajar la velocidad y con ello evitar un accidente.



"Los topes son el tema de la inconsciencia que tenemos en la ciudad, la verdad es que para una motocicleta los topes no se ve muy afectados, lo puedes pasar, para eso es no pasar despacio de manera prudente y darle oportunidad al peatón de poder cruzar o inclusive también bajarle a tu propia velocidad"

Los accidentes que se han registrado han sido desde Las Choapas hasta Acayucan.