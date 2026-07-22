Accidentes

Mujer Muere tras Accidentarse en Carretera de Veracruz; Su Auto Quedó Sobre Muro de Contención

Una mujer falleció al instante tras accidentarse con su auto, en la Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa; otra mujer resultó lesionada

La mujer falleció al instante luego de terminar con su auto sobre la barrera de contención. Foto: Cristina Juarez Del SueLa mujer falleció al instante luego de terminar con su auto sobre la barrera de contención. Foto: Cristina Juarez Del Sue

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Impactante accidente en Veracruz: una mujer fallece al instante y otra queda herida en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. Autoridades investigan las causas.

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