Educación

¿Qué Pasará con Aspirantes UNAM? Universidad Investiga Posibles Irregularidades en Exámenes

La Máxima Casa de Estudios realizará esta minuciosa investigación sobre el proceso de admisión y de los resultados de los exámenes

Islas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: CuartoscuroIslas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: Cuartoscuro

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