¿Qué Pasará con Aspirantes UNAM? Universidad Investiga Posibles Irregularidades en Exámenes

Miles de aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentran en vilo ante el anuncio de la Máxima Casa de Estudios de la elaboración de un informe sobre el proceso de selección para detectar posibles irregularidades en el examen de admisión.

Fue ayer cuando, a través de un comunicado, la universidad anunció que el rector Leonardo Lomelí Veneas instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 de la UNAM.

Detectan "acciones contrarias a convocatoria"

La Máxima Casa de Estudios realizará esta minuciosa investigación con el objetivo de contar con información detallada del proceso de admisión y de los resultados de los exámenes en línea realizados por los aspirantes.

Al mismo tiempo, se integrará una comisión técnica en la cual participarán expertos universitarios, los cuales revisarán desde distintas disciplinas los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

"Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección", añadió la UNAM.

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¿Qué pasará con los miles de aspirantes a la UNAM?

La universidad informó que, a partir de la publicación de los resultados, se comenzó a atender a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitaron la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación.

De estas últimas, añadió, quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación. "La UNAM dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión", explicó.

AMP