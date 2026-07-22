Educación

¿UNAM Puede Cancelar Examen de Ingreso a Licenciatura 2026 por Posibles Casos de Trampa?

No cualquier incidente provoca la cancelación, ya que cada caso es revisado por personal especializado

Fachada de la Rectoria de la Universidad Autónoma de México. Foto: CuartoscuroFachada de la Rectoria de la Universidad Autónoma de México. Foto: Cuartoscuro

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