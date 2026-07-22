¿UNAM Puede Cancelar Examen de Ingreso a Licenciatura 2026 por Posibles Casos de Trampa?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede cancelar el examen de ingreso a licenciatura 2026 cuando detecta conductas contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria.

Sin embargo, no cualquier incidente provoca la cancelación, ya que cada caso es revisado por personal especializado con apoyo de herramientas tecnológicas.

Ante posibles casos de trampas, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de selección de ingreso a licenciatura con el objetivo de contar con información detallada de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes.

Lomelí Vanegas también integró una comisión técnica en la cual participarán expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de selección de ingreso a licenciatura.

Dicho estudio atenderá los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.

¿Cuándo puede cancelar la UNAM un examen de ingreso?

De acuerdo con la UNAM, durante la aplicación del examen en línea se utilizan sistemas especializados para verificar la identidad de las personas aspirantes, monitorear el entorno de evaluación y generar alertas sobre posibles irregularidades.

La institución precisó que la inteligencia artificial no cancela automáticamente los exámenes. Su función es detectar posibles incidencias y generar alertas, pero la decisión final siempre corresponde a personal universitario, que revisa las evidencias y determina si existió una conducta que incumpla la convocatoria o el instructivo oficial.

¿Qué pasó con los casos detectados en el examen 2026?

En el primer fin de semana de aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2026, la UNAM informó que 498 aspirantes fueron bloqueados o separados del sistema tras detectarse actividades inadecuadas contrarias al reglamento del concurso. La universidad señaló que esta cifra representó menos del 1% de las personas que realizaron la evaluación.

Posteriormente, al publicar los resultados del concurso, la máxima casa de estudios informó que el proceso de ingreso del 2% de las personas que presentaron el examen fue cancelado por haber realizado conductas contrarias a lo establecido en la convocatoria y en la legislación universitaria.

¿Qué situaciones no provocan la cancelación del examen?

La UNAM también aclaró que los ruidos ambientales, por sí solos, no son motivo de cancelación del examen.

La universidad explicó que situaciones cotidianas o ajenas al control de las personas aspirantes, como sonidos externos, interrupciones menores o condiciones propias del entorno familiar, forman parte de los protocolos de revisión y no implican automáticamente la invalidación de la prueba.

Asimismo, indicó que si se presentan fallas de internet, electricidad u otros problemas técnicos relevantes, estos se verifican conforme a los protocolos establecidos. Cuando la interrupción es breve, el sistema permite continuar el examen conservando las respuestas ya registradas; si la falla impide concluir la evaluación y es validada, la universidad analiza cada caso de manera particular.

¿Por qué la UNAM aplica estas medidas?

La institución explicó que estas acciones forman parte de sus protocolos de seguridad académica y tienen como objetivo proteger la equidad del proceso de admisión para que todas las personas aspirantes sean evaluadas bajo las mismas reglas.

Además, hizo un llamado a las y los aspirantes a conducirse con ética y evitar cualquier conducta indebida que pueda comprometer su participación en el concurso de ingreso a licenciatura 2026.

AMP