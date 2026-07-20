Educación

¿Cómo Saber Día y Hora de Cita para Entrega de Documentación UNAM 2026? Requisitos

Desde el pasado 17 de julio se pueden consultar los resultados del Examen UNAM, conoce si tu hijo está entre los aspirantes seleccionados

Rectoría de UNAM. Ya sabes a qué hora es tu cita de entrega de documentos tras ser aceptado en la UNAM¿Fuiste seleccionado en la UNAM y no sabes cuánto debes llevar tus documentos? Te decimos cómo puedes corroborarlo. Foto: Cuartoscuro.

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¿Cómo Saber Cuándo y A Qué Hora Me Tocó la Cita de Entrega de Documentos UNAM 2026? Link y Requisitos