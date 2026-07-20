¿Cómo Saber Día y Hora de Cita para Entrega de Documentación UNAM 2026? Requisitos

Si aplicaste a la Universidad Nacional Autónoma de México, debes saber que el pasado 17 de julio salieron los resultados del Examen UNAM. Dado que la siguiente etapa consiste en reunir y entregar los requisitos, en N+ te decimos cómo saber a qué hora te tocó tu cita de entrega de documentación.

Además, para que tengas claras las fechas clave de julio 2026, ya te dijimos qué sigue tras la publicación de resultados. Además de cómo checar tu puntaje en "Mi sitio DGAE".

De haber salido entre los seleccionados, debes realizar el examen diagnóstico de inglés y responder la hoja de datos estadísticos.

¿Cómo saber cuándo y a qué hora me toca la cita de Entrega de Documentos UNAM?

La Universidad dio a conocer que aquellos aspirantes que hayan resultado seleccionados deben elegir entre algunas de las siguientes opciones: sin antecedentes UNAM, cambio de ciclo o cambio de carrera en TU SITIO.

Será en ese mismo sitio donde deben descargar e imprimir la cita de Entrega Documental, pero ojo porque este 20 de julio es el último día para hacer el trámite.

La cita de Entrega de documentos se obtiene al ingresar a la página web de "TU SITIO", y dar clic en el "número de comprobante". Allí arrojará una fecha y lugar para entregar la documentación, que debes imprimir.

Requisitos a presentar en tu cita de Entrega de Documentos

Existen distintos tipos de ingreso para este concurso, lo que repercute directamente en los requisitos y documentos que serán solicitados a cada aspirante.

Sin Antecedentes UNAM

Cita para entrega de documentos impresa.

Cita de Examen que descargaste de "TU SITIO".

Certificado original de estudios.

Acta de Nacimiento.

Impresión de Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial vigente.

Con estudios de bachillerato en Normal antes de 1975, vocacional con duración de dos años, aspirante extranjero en México reconocido por la UNAM

Cita para entrega de documentos impresa.

Cita de Examen que descargaste de tu sitio.

Certificado original de estudios.

Acta de Nacimiento.

Forma F-49 en original con promedio mínimo de 7.0.

Dictamen de Revalidación emitido por la DGIRE.

Impresión de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La UNAM ha sido muy clara en enfatizar que no se aceptarán documentos con roturas, enmendaduras, manchas, notas, perforaciones o cualquier otro daño.

¿Dónde presentar los requisitos para la cita de Entrega de Documentos UNAM?

En la cita de entrega de documentos se indica el horario y fecha en las que los aspirantes deben presentarse en el Local de Registro, ubicado en Avenida del Aspirante, esquina con Avenida del Imán, Ciudad Universitaria en la colonia Pedregal de Santa Úrsula.

En la parte superior del documento de la cita se lee:

"Para la entrega de documentos deberás presentarte el día X a las X horas en el local de registro..."

SARR