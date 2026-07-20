¿Cómo Saber Día y Hora de Cita para Entrega de Documentación UNAM 2026? Requisitos
Desde el pasado 17 de julio se pueden consultar los resultados del Examen UNAM, conoce si tu hijo está entre los aspirantes seleccionados
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Desde el pasado 17 de julio se pueden consultar los resultados del Examen UNAM, conoce si tu hijo está entre los aspirantes seleccionados
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Si aplicaste a la Universidad Nacional Autónoma de México, debes saber que el pasado 17 de julio salieron los resultados del Examen UNAM. Dado que la siguiente etapa consiste en reunir y entregar los requisitos, en N+ te decimos cómo saber a qué hora te tocó tu cita de entrega de documentación.
Además, para que tengas claras las fechas clave de julio 2026, ya te dijimos qué sigue tras la publicación de resultados. Además de cómo checar tu puntaje en "Mi sitio DGAE".
De haber salido entre los seleccionados, debes realizar el examen diagnóstico de inglés y responder la hoja de datos estadísticos.
La Universidad dio a conocer que aquellos aspirantes que hayan resultado seleccionados deben elegir entre algunas de las siguientes opciones: sin antecedentes UNAM, cambio de ciclo o cambio de carrera en TU SITIO.
Será en ese mismo sitio donde deben descargar e imprimir la cita de Entrega Documental, pero ojo porque este 20 de julio es el último día para hacer el trámite.
La cita de Entrega de documentos se obtiene al ingresar a la página web de "TU SITIO", y dar clic en el "número de comprobante". Allí arrojará una fecha y lugar para entregar la documentación, que debes imprimir.
Existen distintos tipos de ingreso para este concurso, lo que repercute directamente en los requisitos y documentos que serán solicitados a cada aspirante.
Cita para entrega de documentos impresa.
Cita de Examen que descargaste de "TU SITIO".
Certificado original de estudios.
Acta de Nacimiento.
Impresión de Clave Única de Registro de Población (CURP).
Identificación oficial vigente.
Cita para entrega de documentos impresa.
Cita de Examen que descargaste de tu sitio.
Certificado original de estudios.
Acta de Nacimiento.
Forma F-49 en original con promedio mínimo de 7.0.
Dictamen de Revalidación emitido por la DGIRE.
Impresión de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
La UNAM ha sido muy clara en enfatizar que no se aceptarán documentos con roturas, enmendaduras, manchas, notas, perforaciones o cualquier otro daño.
En la cita de entrega de documentos se indica el horario y fecha en las que los aspirantes deben presentarse en el Local de Registro, ubicado en Avenida del Aspirante, esquina con Avenida del Imán, Ciudad Universitaria en la colonia Pedregal de Santa Úrsula.
En la parte superior del documento de la cita se lee:
"Para la entrega de documentos deberás presentarte el día X a las X horas en el local de registro..."
SARR