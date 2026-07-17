Educación

Precios de la Lista de Útiles Escolares de Primaria 2026: ¿Cuánto Es Lo Menos que Puedes Gastar?

Antes de hacer tus compras, consulta cuánto cuesta la lista de útiles escolares 2026, con los precios más baratos de cada material que se pide de primero a sexto de primaria

Checa Cuánto Cuesta Lista de Útiles Escolares para Primaria 2026Las familias ya deben ir planeando la compra de los útiles escolares para el ciclo 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

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