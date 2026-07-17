Precios de la Lista de Útiles Escolares de Primaria 2026: ¿Cuánto Es Lo Menos que Puedes Gastar?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los materiales que necesitarán los estudiantes para el próximo ciclo escolar 2026-2027, y acá te decimos los precios de la lista de útiles escolares para primaria 2026 y cuánto es lo menos que puedes gastar en México.

Aunque las vacaciones de verano recién empiezan, las familias deben ir planeando el próximo curso de los niños, niñas y adolescentes, de ahí que la SEP decidiera publicar la lista de materiales que deberán llevar los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuánto cuesta una lista de útiles escolares 2026?

En N+ nos dimos a la tarea de buscar los precios mínimos de cada uno de útiles escolares que pide la SEP para el próximo ciclo escolar 2026-2027, y el costo total de la lista va de los 202 pesos para los alumnos de primero a los 321 pesos para los de sexto de primaria.

Esto debido a que a los estudiantes que apenas inician en primaria se les pide menos materiales que a los que ya van de salida, como es el caso de una mayor cantidad de cuadernos, así como un juego de geometría, entre otras cosas.

Precios de la lista de útiles escolares para primaria 2026

A continuación te traemos los precios mínimos que se pueden encontrar actualmente en internet de la lista de útiles escolares 2026, por lo que esto es lo menos que pueden gastar los padres de familia previo al ciclo escolar 2026-2027 de primero a sexto de primaria.

Precios de los útiles para primero de primaria: 202 pesos

1 Cuaderno: Precio va desde los 14 pesos cada uno y piden 3, es decir 42 pesos.

4 Lápices: Precio inicia desde los 16 pesos.

Sacapuntas: Precio inicia desde 5 pesos.

3 Gomas para borrar: Precio va desde los 15 pesos.

Lápiz adhesivo: Precio aproximado de 24 pesos.

Tijeras de punta roma: Precio aproximado es de 15 pesos.

Caja de lápices de colores de madera: Precio más barato 45 pesos.

Crayones o pitufas de cera: Precio inicia desde los 28 pesos.

100 hojas blancas: Precio aproximado 40 pesos.

Precios de lista útiles para segundo de primaria: 219 pesos

Para el segundo año de primaria, los alumnos deben llevar un lápiz bicolor, de ahí que la diferencia de precio entre primero y segundo sea relativamente pequeña.

1 cuaderno: Precio va desde los 14 pesos cada uno y piden 3, es decir 42 pesos.

4 lápices: Precio inicia desde los 16 pesos.

3 lápices bicolor: Precio va desde los 17 pesos.

Sacapuntas: Precio inicia desde 5 pesos.

3 gomas para borrar: Precio va desde los 15 pesos.

Lápiz adhesivo: Precio aproximado de 24 pesos.

Tijeras de punta roma: Precio aproximado es de 15 pesos.

Caja de lápices de colores de madera: Precio más barato 45 pesos.

Crayones o pitufas de cera: Precio inicia desde los 28 pesos.

100 hojas blancas: Precio aproximado 40 pesos.

Precios de útiles para tercero de primaria: 248 pesos

A partir de este año, a los estudiantes se les pide un bolígrafo y una regla de plástico, de ahí que aumente el costo de la lista completa de útiles escolares.

1 Cuaderno: Precio va desde los 14 pesos cada uno y piden 3, es decir 42 pesos.

4 Lápices: Precio inicia desde los 16 pesos.

3 lápices bicolor: Precio va desde los 17 pesos.

3 bolígrafos: Precio inicia desde los 20 pesos.

Sacapuntas: Precio inicia desde 5 pesos.

3 Gomas para borrar: Precio va desde los 15 pesos.

Lápiz adhesivo: Precio aproximado de 24 pesos.

Tijeras de punta roma: Precio aproximado es de 15 pesos.

Regla de plástico: Precio inicia desde los 9 pesos.

Caja de lápices de colores de madera: Precio más barato 45 pesos.

100 hojas blancas: Precio aproximado 40 pesos.

Precios de lista útiles escolares de cuarto a sexto de primaria: 321 pesos

A partir de cuarto de primaria, los alumnos deben llevar cinco cuadernos y se agrega un marca textos y juego de geometría, por lo que el precio aumenta a 321 pesos como mínimo. Esto cuesta cada artículo escolar:

1 Cuaderno: Precio va desde los 14 pesos cada uno y piden 5, es decir 70 pesos.

4 Lápices: Precio inicia desde los 16 pesos.

3 lápices bicolor: Precio va desde los 17 pesos.

3 bolígrafos: Precio inicia desde los 20 pesos.

Marca textos: Precio va desde los 21 pesos.

Sacapuntas: Precio inicia desde 5 pesos.

3 Gomas para borrar: Precio va desde los 15 pesos.

Lápiz adhesivo: Precio aproximado de 24 pesos.

Tijeras de punta roma: Precio aproximado es de 15 pesos.

Caja de lápices de colores de madera: Precio más barato 45 pesos.

Juego de geometría: Precio va desde los 33 pesos.

100 hojas blancas: Precio aproximado 40 pesos.

Se espera que en las próximas semanas, la Profeco realice su tradicional estudio de los precios mínimos y máximos de los productos que conforman la lista sugerida de útiles escolares básicos, confirmando el costo total de las lista de útiles escolares de primaria 2026.

PPP