Mañana Salen Resultados Licenciatura UNAM 2026: Link Dónde Consultar y Hora Límite Para Checar

Desde el pasado mes de enero dio inicio la convocatoria para realizar el examen de admisión o para revisar el ingreso a través del pase reglamentado, por eso a partir de este viernes 17 de julio vas a poder consultar los resultados de la UNAM para el nivel licenciatura 2026 y acá te damos el link para checar en DGAE y hasta a qué hora tienes para saber si fuiste aceptado en la carrera o facultad que pediste.

En tu sitio DGAE UNAM vas a poder saber si resultaste seleccionado para cursar la universidad en la máxima casa de estudios de todo México, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora salen los resultados de licenciatura 2026 y los pasos para consultar el puntaje que obtuviste en tu examen de admisión.

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Link dónde checar resultados de la UNAM licenciatura 2026

Los resultado de licenciatura UNAM se van a poder consultar en línea a través del siguiente link www.dgae.unam.mx. Una vez dentro, los aspirantes deben seguir los siguientes pasos para checar su fueron aceptado o no:

Al entrar en mi sitio DGAE UNAM, selecciona "Admisión".

Da clic en "Ingreso a Licenciatura".

Después ve a "Concurso Licenciatura 2026".

Finalmente selecciona la opción "RESULTADOS".

Si encuentras saturado el acceso al sistema, evita dar clic repetidamente porque la página se reiniciará como si fuera una nueva consulta y se bloqueará más. Si eso te sucede a pesar de checar en días posteriores, cierra todo, y en unas horas inténtalo de nuevo.

Hora límite para saber si fui aceptado en el concurso de licenciatura en DGAE UNAM 2026

La plataforma para consultar los resultados del concurso de admisión va a permanecer abierta desde el viernes 17 de hasta las 23:59 horas del lunes 20 de julio 2026 (tiempo del centro de México). sólo en este periodo podrás obtener tu diagnóstico del puntaje de tu examen.

Si tu resultado es que fuiste persona seleccionada al nivel de licenciatura UNAM 2026, deberás contestar el examen diagnóstico de inglés, resuélvelo por completo en una sesión. Recuerda es una prueba sólo para conocer tu nivel del idioma, y no afecta tu puntaje de admisión. Además, si cuando te registraste no contestaste la Hoja de datos estadísticos, podrás contestarla en ese mismo periodo. Para más detalles, checa la convocatoria.

AO