Mañana Salen Resultados Licenciatura UNAM 2026: Link Dónde Consultar y Hora Límite Para Checar

En DGAE UNAM vas a poder checar los resultados de admisión al nivel de licenciatura 2026, por eso checa cómo saber si fuiste aceptado en la carrera o facultad que solicitaste.

Dónde consultar los resultados de la UNAM licenciatura 2026 link dónde consultar hora límite par checar en DGAELos resultados de licenciatura se pueden checar en el sitio DGAE UNAM. Foto: Cuartoscuro

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