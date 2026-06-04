¿Cuándo Salen los Resultados de la UNAM 2026? Link para Consultar Puntaje en Examen de Admisión

Checa qué día podrás consultar tu puntaje en el examen de la UNAM y si fuiste aceptado en la licenciatura que quieres estudiar

Conoce Cuándo Salen los Resultados del Examen UNAM 2026La aplicación del examen de la UNAM termina el próximo 10 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro
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