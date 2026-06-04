¿Cuándo Salen los Resultados de la UNAM 2026? Link para Consultar Puntaje en Examen de Admisión

Pese a que continúa la aplicación del examen de la Universidad Nacional Autónoma de México, algunos aspirantes que ya lo hicieron, así como sus familiares, se preguntan cuándo salen los resultados de la UNAM 2026 y acá te decimos el día en el que se publicarán para que puedas consultar tu puntaje en Tu Sitio en la plataforma de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

La presentación de la prueba del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 llega a su fin el próximo 10 de junio, por lo que después de esto, los candidatos deberán esperar para saber si fueron aceptados en la carrera que desean estudiar

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Transcurrió la Aplicación del Exámen de Ingreso de la Universidad Veracruzana en Xalapa

¿Qué día salen los resultados del examen UNAM 2026?

La UNAM publicará los puntajes de los aspirantes por área y los candidatos que fueron aceptados en cada licenciatura el viernes 17 de julio de 2026, es decir que aquellos que ya presentaron su prueba deberán esperar más de un mes para conocer los resultados del examen.

Pese a que no se reveló el horario de la publicación de los resultados UNAM 2026, se recomienda a los aspirantes mantenerse pendientes de la página web, pues en años pasados, los puntajes y seleccionados se dieron a conocer desde las primeras horas del día.

De esta manera, los resultados del examen de la UNAM 2026 podrían salir desde el primer minuto de este jueves 17 de julio. Sin embargo, toma en cuenta que debido a la alta demanda que se registra durante las primeras horas de su publicación, el sistema podría llegar a saturarse, por lo que se recomienda tener paciencia.

Link para consultar resultados del examen UNAM 2026

Los resultados se publicarán en la plataforma de Tu Sitio del DGAE, en este enlace: www.dgae.unam.mx/. Ahí deberás realizar los siguientes pasos para saber si fuiste seleccionado para estudiar la carrera de tu elección:

Ve a Admisión Da clic en Ingreso a Licenciatura Selecciona Concurso Licenciatura 2026 Después ve a Resultados.

Ahí deberás escoger el área, la licenciatura y seleccionar la facultad, escuela o instituto que escogiste en la etapa de registro. En la lista de resultados, se mostrarán los folios de los aspirantes, el número de aciertos que obtuvo cada uno, el dictamen donde aparecen diferentes letras, una columna de detalles y otra para consultar el diagnóstico, en el cual podrás conocer a detalle los aciertos que tuviste en cada materia.

En la columna de dictamen o acreditado, se especifica si el estudiante fue aceptado para ingresar a la licenciatura en la UNAM o no, y normalmente aparecen letras como 'S', 'N', 'C' o un espacio en blanco. Esto es lo que significa cada una: