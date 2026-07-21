Educación

¿Dónde Ver los Resultados del Pase Reglamentado UNAM 2026 y A Qué Hora? Link

El próximo 10 de agosto está programado el inicio del ciclo escolar 2026-2027, conoce aquí cómo consultar los resultados si estudiaste en el CCH, ENP o Bachillerato a Distancia

Mujer se retrata frente a tipografías de la UNAM. Resultados pase Reglamentado UNAM 2026.¿Cuáles son los resultados del pase reglamentado UNAM 2026? Conoce dónde y a qué hora consultarlos. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Resultados Pase Reglamentado UNAM 2026: ¿A Qué Hora y Dónde Ver en Tu Sitio? Link para Primer Ingreso