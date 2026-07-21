¿Dónde Ver los Resultados del Pase Reglamentado UNAM 2026 y A Qué Hora? Link

La Universidad Nacional Autónoma de México está a punto de dar a conocer los Resultados del Pase Reglamentado UNAM 2026, para estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y el Bachillerato a Distancia. Y en N+ te decimos dónde y a qué hora consultarlos.

En días pasados la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) publicó los Resultados UNAM para alumnos de nuevo ingreso, por lo que en una nota previa te dimos a conocer las fechas clave para completar el proceso de inscripción.

Sin embargo, el cronograma es distinto para los aspirantes con Pase Reglamentado, quienes cuentan con su propio instructivo de ingreso al próximo ciclo escolar.

Si tienes amigos o familiares de nuevo ingreso, también explicamos cómo saber cuándo y a qué hora es la cita para entrega de documentos para inscripción a la UNAM.

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¿Cuándo y a qué hora publican los resultados del Pase Reglamentado UNAM 2026?

La DGAE dio a conocer que a partir de este martes 21 de julio y hasta el próximo 31 del mismo mes, se podrán consultar los resultados del Pase Reglamentado 2026.

Los alumnos del CCH, ENP y Bachillerato a Distancia que tramitaron su Pase Reglamentado, y cumplieron con los lineamientos de la convocatoria podrán obtener los documentos necesarios para continuar con su proceso de inscripción a licenciatura.

Los resultados estarán disponibles en las primeras horas de este martes 21 de julio de 2026.

¿Dónde consultar los resultados del Pase Reglamentado UNAM 2026?

El instructivo "¿Qué Onda con el Pase Reglamentado 2026" establece que deberás ingresar a "TU SITIO" en la página web de la DGAE en este link https://www.dgae.unam.mx/ y obtener los siguientes documentos:

Carta de asignación y protesta universitaria.

Orden de aportación voluntaria.

Estos documentos los deberás entregar en la Facultad, Escuela, Centro o Instituto que te fue asignado, para concluir con tu inscripción.

¿Cuándo inicia clases la UNAM en 2026?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que el inicio del ciclo escolar será el 10 de agosto de 2026. Mismo caso que para los estudiantes de nuevo ingreso.

Además, debes saber que a partir del 1 de julio de 2026 podrás solicitar la expedición de tu certificado de estudios, toda vez que éste sólo se emite si lo solicitas.

La solicitud aplica sólo si has concluido totalmente tus estudios de bachillerato en el ciclo escolar 2025-2026 y eres estudiante de CCH, ENP o Bachillerato a Distancia.

SARR