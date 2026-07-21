¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 21 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 21 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 21 de julio de 2026, las autoridades no reportaron problemas viales o afectaciones en esta importante vía.

Mientras que el lunes 20 de julio, se registró lo siguiente:

A las 17:32 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se reportó la reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:10 horas, en el km 139, dirección a la CDMX, se registró reducción de carriles, por caravana de peregrinos avanzando.

A las 9:32 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM