¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Autopistas con Cierres Viales este 21 de Julio 2026 en México

Toma precauciones: Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 21 de julio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país.

En N+ te mantenemos informado sobre la situación vial en la República Mexicana.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy martes:

02:40 horas: En Guerrero, cierre intermitente de circulación por accidente en el km 286+500, de la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas, a la altura de Playa Boca de Leña.

06:33 horas: En Oaxaca, cierre parcial de circulación por accidente en el km 284+900, de la carretera Pinotepa Nacional-Salina Cruz, a la altura del municipio de San Pedro Huamelula.

06:51 horas : Cierre parcial de la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, km 102, dirección Isla, por atención de incidente (camión de carga con falla mecánica).

06:54 horas : En la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 362, dirección Acapulco, reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada).

07:21 horas: En la autopista Gómez Palacio-Corralitos, km 129, dirección Gómez Palacio, reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión).

07:41 horas: En Chiapas, cierre parcial de circulación por accidente en el km 124+000, de la carretera Las Choapas-Ocozocoautla, a la altura del poblado El Progreso, con dirección a Tuxtla Gutiérrez.

07:44 horas: En Chiapas, cierre parcial de circulación por percance en el km 092+200, de la carretera Arriaga-Tapachula, a la altura del poblado José Castillo Tielmans, con dirección a Pijijiapan.

07:50 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente en el km 169+000, de la carretera Puebla-Córdoba, a la altura del municipio Amozoc de Mota.

SPB