Movilidad

¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Autopistas con Cierres Viales este 21 de Julio 2026 en México

Aquí te informamos sobre las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este martes

Accidente en la carretera Salamanca-León, en Querétaro, el 20 de julio de 2026. Foto: X @GN_CarreterasAccidente en la carretera Salamanca-León, en Querétaro, el 20 de julio de 2026. Foto: X @GN_Carreteras

Destacado

¡Atención conductores! Hoy 21 de julio 2026, varias carreteras en México tienen cierres por accidentes y manifestaciones. Consulta rutas alternas para evitar retrasos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+