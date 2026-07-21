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Bloqueo en la México-Puebla Hoy: ¿Por Qué Hay Cierre en la Autopista Hacia CDMX?

Aquí te informamos qué pasó hoy en la Autopista México-Puebla, en el segundo día de protestas

Bloqueo en la Autopista México-Puebla hoy, 21 de julio 2026Bloqueo en la Autopista México-Puebla hoy, 21 de julio 2026. Foto: N+

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