Bloqueo en la México-Puebla Hoy: ¿Por Qué Hay Cierre en la Autopista Hacia CDMX?

Un grupo de manifestantes bloqueó hoy, 21 de julio de 2026, la Autopista México-Puebla; aquí te informamos por qué hay cierre en la carretera, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), por segundo día consecutivo.
¿Qué pasó en la Autopista México-Puebla hoy?
Familiares y amigos de Alberto Sandoval González se manifestaron hoy en la Autopista México-Puebla, a la altura de Eje 10 Sur, para exigir justicia por el asesinato del joven, conocido como Beto o Betito, de 25 años de edad, quien murió por disparos de arma de fuego la noche del jueves, 16 de julio de 2026.
El homicidio del joven, estudiante de Química en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocurrió en la zona del límite entre los municipios Valle de Chalco e Ixtapaluca, en Estado de México.
Familia de Beto exige justicia
En entrevista exclusiva para N+, José Alberto Sandoval García, padre de Beto, exigió que pare la “ola de homicidios” en las zonas de Puente Rojo, El Descanso, Puente de Tlapacoya y La Virgen, en la Autopista México-Puebla.
“Estamos exigiendo que se frene esa ola de homicidios. Hoy le tocó a mi hijo, el día de mañana puede ser cualquier persona que viene a trabajar, estudiar o hacer actividades a la Ciudad de México”, afirmó el padre de Beto.
De acuerdo con los familiares, Beto fue asesinado a tiros por la espalda durante un asalto a la unidad de transporte público donde viajaba. Según los reportes, el joven pretendía bajar por la puerta delantera cuando los asaltantes se percataron y le dispararon.
Los presuntos delincuentes se llevaron el celular de Beto, por lo que su familia no tiene registro de la geolocalización del teléfono.
Familiares de Betito tampoco no cuentan con copia de la carpeta de investigación, desconocen sobre el avance de las indagatorias y no hay personas detenidas por el homicidio.
El asesinato de Beto no es un caso aislado. En la Autopista México-Puebla se han registrado otros asaltos a transporte público, con saldo de 5 personas muertas, en los últimos 2 años; además, más de 20 pasajeros han resultado heridos por arma de fuego.
Después de varias horas de bloqueo, los familiares de Alberto Sandoval González liberaron por completo la Autopista México-Puebla, luego de que lograron una reunión con autoridades de Estado de México.