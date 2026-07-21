Bloqueo en la México-Puebla Hoy: ¿Por Qué Hay Cierre en la Autopista Hacia CDMX?

Un grupo de manifestantes bloqueó hoy, 21 de julio de 2026, la Autopista México-Puebla; aquí te informamos por qué hay cierre en la carretera, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), por segundo día consecutivo.

¿Qué pasó en la Autopista México-Puebla hoy?

Familiares y amigos de Alberto Sandoval González se manifestaron hoy en la Autopista México-Puebla, a la altura de Eje 10 Sur, para exigir justicia por el asesinato del joven, conocido como Beto o Betito, de 25 años de edad, quien murió por disparos de arma de fuego la noche del jueves, 16 de julio de 2026.

El homicidio del joven, estudiante de Química en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocurrió en la zona del límite entre los municipios Valle de Chalco e Ixtapaluca, en Estado de México.