¿Tembló Hoy en México? Epicentro y Magnitud del Sismo del Martes 21 de Julio 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre el desarrollo de varios sismos, en México; aquí te decimos dónde fue el epicentro y qué magnitud alcanzaron los temblores de hoy, 21 de julio de 2026, ante los movimientos telúricos que siguen golpeando Chiapas.

Recuerda que es importante estar preparado ante cualquier eventualidad por sismo, en México. En N+, te informamos que el próximo Simulacro Nacional será el 19 de septiembre de 2026, día en que sonará la alerta sísmica a las 11:00 horas.

Se trata del segundo ejercicio de protección civil a nivel nacional, para fortalecer la capacidad de reacción ante un temblor, emergencia o desastre. ¡Participa!

¿Qué está pasando en Chiapas?

Un fuerte sismo se registró en Chiapas la mañana del viernes, 17 de julio de 2026, de magnitud 7.4, seguido de una serie de réplicas que no termina.

Hasta el corte de las 20:00 horas del lunes, 20 de julio de 2026, se han registrado 593 réplicas, la mayor de magnitud 6.5, según el reporte de sismicidad del Servicio Sismológico Nacional.

El sismo en Chiapas causó daños menores en algunos municipios, con afectaciones leves en casas y sin riesgo para las escuelas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reportan Daños Menores en Escuelas de Chiapas Tras el Sismo de 7.4

Temblor en México hoy

A continuación, te damos un reporte detallado de los sismos de magnitud mayor a 4.0 registrados en México hoy, según datos del Servicio Sismológico Nacional:

10:13 horas: Magnitud 4.1, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

09:21 horas: Magnitud 4.4, con epicentro en Mapastepec, Chiapas.

08:59 horas: Magnitud 4.1, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

06:42 horas: Magnitud 4.1 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

06:31 horas: Magnitud 4.0, con epicentro en Mapastepec, Chiapas.

03:43 horas: Magnitud 4.3, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

03:21 horas: Magnitud 4.4, con epicentro em Ciudad Hidalgo, Chiapas.

03:09 horas: Magnitud 4.2, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

03:01 horas: Magnitud 4.3, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

02:56 horas: Magnitud 4.1, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

00:43 horas: Magnitud 4.6, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

RMT