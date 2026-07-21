Sociedad

¿Tembló Hoy en México? Epicentro y Magnitud del Sismo del Martes 21 de Julio 2026

Aquí te informamos los detalles sobre los sismos de hoy en México, luego de los temblores que siguen sacudiendo Chiapas

Evacuación por sismo en CDMXEvacuación por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Tembló hoy en México? Chiapas sigue sacudido por réplicas tras el sismo de magnitud 7.4. Descubre los detalles y epicentros de los temblores del 21 de julio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+