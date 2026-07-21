Parquímetros de Ciudad Victoria Entregan Boletos del Gobierno de Matehuala

A más de dos años del vencimiento de la concesión otorgada a Victoria Meters, la operación de los parquímetros en el primer cuadro de Ciudad Victoria continúa generando cuestionamientos. El contrato, firmado en 2009 por un periodo de 15 años, concluyó en febrero de 2024; sin embargo, el sistema de cobro permanece en funcionamiento.



Ahora, una nueva denuncia ciudadana volvió a encender las alertas. Usuarios del Mercado Argüelles exhibieron boletos expedidos por los parquímetros que corresponden al municipio de Matehuala, San Luis Potosí, pese a que el cobro se realizó en calles de Ciudad Victoria.

Así Salen los Boletos en Parquímetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Foto: N+

Boletos de Parquímetros en Ciudad Victoria Muestran "Gobierno de Matehuala 2026"

Los comprobantes muestran la leyenda "Gobierno de Matehuala 2026", además de un folio, fecha y hora de estacionamiento, lo que ha generado dudas sobre el origen del sistema utilizado para realizar los cobros.



Además, una investigación periodística publicada por Artículo 7 documenta que Victoria Meters forma parte de un grupo empresarial que ha operado parquímetros en distintas ciudades del país bajo diferentes razones sociales, enfrentando controversias e incluso cancelaciones de concesiones en algunos municipios.



Ante esta nueva denuncia, comerciantes y automovilistas piden al Ayuntamiento de Ciudad Victoria aclarar quién autorizó el uso de boletos con imagen institucional de otro municipio, cuál es el mecanismo de cobro vigente y el destino de los recursos recaudados por los parquímetros.