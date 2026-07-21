Sociedad

Parquímetros de Ciudad Victoria Entregan Boletos del Gobierno de Matehuala

Los parquímetros del centro de Ciudad Victoria están imprimiendo boletos con la leyenda "Gobierno de Matehuala 2026".

Parquímetros de Ciudad Victoria Entregan Boletos del Gobierno de MatehualaParquímetros de Ciudad Victoria Entregan Boletos del Gobierno de Matehuala. Foto: N+

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Boletos de parquímetros en Ciudad Victoria muestran 'Gobierno de Matehuala 2026'. La concesión venció, pero el sistema sigue activo. ¿Quién lo autorizó? Descubre los detalles.

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