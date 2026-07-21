Homicidios

Fiscalía Investiga como Feminicidio Muerte de Dafne Zapata en Academia Militar de Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas investiga la muerte de Dafne Zapata Quintos como feminicidio; estos son los avances en las investigaciones

Dafne de 13 años de edad murió durante un campamento de verano militar en TamaulipasFoto: Mike's Gym
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