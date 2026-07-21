Fiscalía Investiga como Feminicidio Muerte de Dafne Zapata en Academia Militar de Tamaulipas

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años de edad, al interior de la Academia Militarizada Doenitz, es investigada como feminicidio, así lo confirmó la Fiscalía de Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades, las indagatorias avanzan con base en pruebas periciales y forenses. Según la necropsia, la menor perdió la vida a causa de asfixia por sumersión.

"Las investigaciones han permitido a esta Fiscalía avanzar en un conocimiento del cómo ocurrieron los hechos, es decir, en un análisis del contexto en que sucedió el lamentable deceso de la víctima", afirmó el titular de la Fiscalía, Eduardo Govea Orozco.

Asimismo, aseguró que no se ha difundido por parte de las autoridades encargadas de la investigación ninguna información concerniente al caso, por lo que cualquier dato técnico o información dada a conocer en redes sociales, no fue brindada por la Fiscalía.

"Estas investigaciones a la fecha nos han permitido ya pasar a otra etapa procesal en donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades", afirmó.

¿Qué pasará con la academia militar donde murió Dafne?

El fiscal de Tamaulipas, aseguró que las indagatorias de los hechos no están centradas en los aspectos administrativos de la operación de la Academia Militarizada Doenitz, donde perdió la vida la menor, por lo que en estos momentos investigan el contexto en cómo ocurrieron los hechos.

"La investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada en la que ocurrieron los hechos, si no, como lo dije, en el análisis profundo del contexto en que estos ocurrieron", afirmó.

Las autoridades confirmaron que la carpeta de investigación por el caso de la muerte de Dafne Zapata Quintos es por feminicidio.

"Van a pagar por la vida de mi bebita"

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, había exigido la reclasificación del delito como feminicidio en días previos. Su exigencia principal es que se castigue a las personas involucradas en el crimen que le arrebató a su única hija.

"Voy a exhumar el cuerpo de mi hija, las veces que sean necesarias. Y todos los que están ahí van a pagar por la vida de mi bebita y de todas las vidas que han atormentado y hasta hoy traumatizado con sus métodos", puntualizó.

La señora Alejandra señaló que según los menores que se encontraban con Dafne en el campamento militar, la joven fue agredida en diversas ocasiones, por lo que también pide que se sumen a la carpeta porque son valiosos para conseguir justicia.

"Hay testimonios de una niña, de varios niños, yo no puedo dar nombres de niños, pero están dispuestos a hablar con la autorización de los padres", afirmó.

EPP