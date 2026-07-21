Seguridad

Guardia Nacional Asegura Más de 380 Kilos de Droga en el Aeropuerto Internacional de Querétaro

En lo que va de 2026, la Guardia Nacional ha decomisado cerca de 345 kilos de marihuana, 35 kilos de metanfetamina y 1.5 kilos de fentanilo en el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Decomisan Marihuana, Metanfetamina y Fentanilo en el AIQDecomisan Marihuana, Metanfetamina y Fentanilo en el AIQ. Foto: N+

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Operativos en el Aeropuerto de Querétaro: 345 kg de marihuana, 35 kg de metanfetamina y 1.5 kg de fentanilo asegurados por la Guardia Nacional. Conoce el papel clave de los perros entrenados.

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