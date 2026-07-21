Guardia Nacional Asegura Más de 380 Kilos de Droga en el Aeropuerto Internacional de Querétaro

La Guardia Nacional ha asegurado aproximadamente 345 kilogramos de marihuana, 35 kilogramos de metanfetamina y 1.5 kilogramos de fentanilo en lo que va de 2026, como resultado de los operativos de inspección realizados en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), informó el coronel Alejandro Macías.

¿Cómo detectan la droga en el Aeropuerto Internacional de Querétaro?

El mando explicó que los aseguramientos son posibles gracias al trabajo de los binomios caninos de la Guardia Nacional, que participan en la revisión de aeronaves, carga y paquetería. Señaló que la delincuencia intenta ocultar los narcóticos en objetos de uso cotidiano, como botes de café o de leche, para evadir los filtros de seguridad; sin embargo, el entrenamiento de los perros permite localizar estos cargamentos.

Alejandro Macías precisó que los aseguramientos no significan que toda la droga tuviera como destino el estado de Querétaro, ya que el AIQ forma parte de una ruta comercial por la que transitan mercancías y envíos con destino a distintas entidades del país. Explicó que los narcóticos son detectados durante las inspecciones de rutina antes de que continúen su traslado.

Cinco detenidos tras nueve cateos realizados por la Fiscalía en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó nueve cateos simultáneos en distintos puntos de la capital, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, logrando la detención de cinco personas con órdenes de aprehensión vigentes.

¿Qué delitos investigaban las autoridades?

Los operativos estuvieron relacionados con investigaciones por violencia de género, violencia familiar, amenazas y delitos contra la salud. Además, entre los detenidos se encuentra un hombre buscado por autoridades de Hidalgo por el delito de homicidio doloso.

Durante las diligencias también fueron asegurados un arma de fuego, cartuchos útiles, un cargador abastecido y una réplica de arma. Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras que los indicios quedaron integrados a las carpetas de investigación