Seguridad

Detienen a Adolescente por Presunta Extorsión a Hombre que Conoció en App de Citas en SLP

Un joven de 16 años fue detenido en Soledad por presunta extorsión y portación de arma prohibida, luego de que un hombre lo señalara de exigirle dinero bajo amenazas.

Guardia Civil Detiene a Joven de 16 Años Señalado por Presunta ExtorsiónGuardia Civil Detiene a Joven de 16 Años Señalado por Presunta Extorsión. Foto: N+
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