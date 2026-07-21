Detienen a Adolescente por Presunta Extorsión a Hombre que Conoció en App de Citas en SLP

Un adolescente de 16 años fue detenido por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y portación de arma prohibida, luego de que un hombre denunciara haber sido amenazado para entregarle dinero.

¿Cómo ocurrió la presunta extorsión?

De acuerdo con el reporte recibido a través del sistema de emergencias C-3, los oficiales se trasladaron a la colonia San Felipe, donde se entrevistaron con la presunta víctima. El denunciante señaló que conoció al joven mediante una aplicación de citas y que, posteriormente, este acudió hasta su domicilio portando un arma punzocortante.

Según el testimonio del afectado, el adolescente le exigió una cantidad de dinero y lo amenazó con difundir presuntas imágenes falsas en las que se le involucraba si no accedía a sus exigencias. Ante el temor por su integridad, el hombre decidió solicitar el apoyo de las autoridades.

Los elementos municipales localizaron al menor frente al domicilio de la víctima y, conforme al protocolo de actuación para personas menores de edad, le realizaron una inspección preventiva derivada de los señalamientos en su contra. Durante la revisión le aseguraron un arma blanca y un teléfono celular, objetos que fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora.

El adolescente fue detenido y trasladado para quedar a disposición de la instancia correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y esclarecer los hechos denunciados.