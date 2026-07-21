Fuego Consume Departamentos de Altillo Universidad, CDMX; Desalojan a 40 Personas

La tarde del 21 de julio de 2026 se registró un fuerte incendio en dos departamentos en la colonia Altillo al sur de la Ciudad de México.

Realizaron evacuación de 40 personas

Personal Táctico Operativo, en coordinación con @Bomberos_CDMX, laboró para sofocar un incendio registrado en un inmueble ubicado en Av. Universidad, col. Altillo Universidad, @Alcaldia_Coy. Como medida de seguridad, se realizó la evacuación de 40 personas.#TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/V6MA9ul1wE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 21, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX precisó a través de sus redes sociales que personal táctico operativo, en coordinación con Bomberos de la capital del país laboraron para sofocar el siniestro de avenida Universidad, col. Altillo y que, como medida de seguridad, se realizó la evacuación de 40 personas.

Sofocan aparatoso incendio en Coyoacán

Informamos que se registró un incendio en dos departamentos ubicados en el cuarto piso de un edificio. Realizamos maniobras de extinción de fuego y remoción.#ServicioConcluido @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/nuCOjrkSED — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 21, 2026

A las 16:52 horas, se informó que las llamas fueron controladas y los equipos de emergencia realizaron las labores para remover los escombros. Los vecinos estaban al pendiente de cualquier indicación de Protección Civil para restablecer sus actividades cotidianas.

Así se ve desde el aire el incendio de esta tarde en Avenida Universidad, en CDMX. Foto: N+

¿Dónde se reportó el incendio en Coyoacán?

Recibimos reporte de incendio de casa en el Barrio Oxtopulco, en @Alcaldia_Coy. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/TmmjdxTnZZ — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 21, 2026

El siniestro sucedió adentro de dos departamentos ubicados en la privada Acasulco y calle cerro Acasulco, esto es en la colonia Barrio Oxtopulco, alcaldía Coyoacán.

Bomberos de la UNAM y CDMX combatieron el fuego

La intervención de dos corporaciones: los Bomberos de la UNAM y de la CDMX lucharon para combatir el fuerte incendio a marchas forzadas en la colonia Altillo Universidad en dos departamentos en una unidad habitacional.

Los moradores fueron desalojadas hacia la zona de avenida Universidad.

¿Hay heridos o lesionados?

La administradora del inmueble reportó al menos tres personas que sufrieron intoxicación por el humo.

Además, se informó que por lo menos tres mascotas fueron rescatadas con canastilla.

Vecinos describieron momentos de terror

Una vecina narró a N+ la emergencia y los momentos de terror por el incendio de la colonia Altillo dos departamentos en un edificio en el cuarto piso:

"Las llamas eran muy grandes. Hubo riesgo por intoxicación, los vecinos subieron a cerrar el gas y eso nos hizo sentir mejor, todo el edificio lleno de humo".

Ayudan a desalojar a bebés, embarazadas y adultos mayores

La mayoría de los residentes de esta unidad habitacional son adultos mayores y fueron ayudados por los más jóvenes para ponerse a salvo, en otras partes se observó a mujeres embarazadas y bebés que eran resguardados, mientras el humo salía con intensidad de las viviendas afectadas.

HVI