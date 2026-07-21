Sociedad

Fuego Consume Departamentos de Altillo Universidad, CDMX; Desalojan a 40 Personas

Equipos de emergencia atendieron este siniestro al sur de la Ciudad de México

¿Qué Pasó En Coyoacán? Evacuan 40 Personas de Incendio en Departamentos de Altillo UniversidadBomberos de la CDMX controlan incendio de departamentos en Altillo Universidad. Foto: X @SGIRPC_CDMX

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Entre Bomberos de la UNAM y de la CDMX lucharon para combatir el fuerte incendio en dos departamentos de la colonia Altillo Universidad, en una unidad habitacional

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