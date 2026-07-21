Sociedad

Beneficios Tarjeta INAPAM: ¿Cómo Saber si un Negocio Tiene Descuento en Julio y Agosto 2026?

Si tienes 60 años o más y ya tramitaste tu credencial del INAPAM, en este listado puedes consultar todos los negocios que ofrecen descuentos durante estas vacaciones de verano

Hombres y Mujeres beneficiarios INAPAM. Cuáles son los beneficios que da la Tarjeta INAPAM.En México los adultos mayores de 60 años, pueden tramitar una credencial que les permite obtener descuentos y otros beneficios durante las vacaciones de verano. Foto: Cuartoscuro.

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