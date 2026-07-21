Beneficios Tarjeta INAPAM: ¿Cómo Saber si un Negocio Tiene Descuento en Julio y Agosto 2026?

En México, todas las personas mayores de 60 años pueden obtener descuentos en alimentación, transporte y salud, entre otros rubros, al presentar su Tarjeta INAPAM. Y en N+ te decimos cómo puedes saber si un negocio tiene descuentos en julio y agosto 2026.

Con las vacaciones de verano en todo su apogeo, las familias aprovechan para salir a comer, viajar o realizar actividades que en otros momentos del año quedan postergadas por falta de tiempo. Lo que involucra un mayor desembolso que se refleja en la economía familiar.

La Tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se presenta como una excelente oportunidad para obtener reducciones en los costos de comidas, trayectos y todo tipo de actividades. Y si aún no la tienes, aquí te dijimos cómo y dónde registrarte en 2026.

Además, el INAPAM mantiene activo el programa de vinculación productiva que da sueldos de hasta 9,500 pesos para que adultos mayores que así lo deseen se sumen a alguna empresa como colaboradores.

¿Cómo saber qué negocios tienen descuentos en julio-agosto de 2026?

Los meses de julio y agosto suelen ser el periodo en el que los estudiantes gozan de vacaciones de verano, al que se suman papás y otros familiares.

Para cuidar la economía, vale la pena estar pendiente de todo tipo de descuentos y reducciones, como los beneficios de la Tarjeta INAPAM.

La Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores publican regularmente un listado con todos los negocios en los que los beneficiarios pueden obtener descuentos. Y aquí puedes consultar la lista actualizada de beneficios INAPAM para julio y agosto de 2026.

El listado se divide en distintos rubros, por lo que los adultos mayores deben buscar según su interés:

Alimentación.

Asesoría de Servicios Legales.

Educación, recreación y cultura.

Predial y agua.

Salud.

Transporte.

Vestido y Hogar.

Debes tener claro que en cada uno de los listados de los rubros antes mencionados, hallarás los negocios que participan en estos descuentos según la entidad en la que residas o visites.

Debes ubicar los siguientes datos en el listado:

Entidad.

Municipio y alcaldía.

Nombre del establecimiento.

Dirección.

Teléfono.

Porcentaje de descuento que ofrecen.

Lista de descuentos por vacaciones en julio y agosto 2026

Si estás pensando en salir de vacaciones, debes saber que algunas aerolíneas cuentan con porcentajes de descuento en julio de 2026. Tal es el caso de Aeroméxico.

De acuerdo con el Directorio actualizado de 2026, debes acudir a las oficinas ubicadas en avenida Paseo de la Reforma 445, colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México para preguntar por este beneficio en vuelos.

Mientras que algunas compañías de seguros y alquiladoras de vehículos también participan en esta iniciativa, aunque no son las únicas.

SARR