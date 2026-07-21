Sociedad

¿Se Puede Regularizar un Automóvil Chocolate en México en 2026 tras Fin de Decreto?

Aunque el programa de regularización terminó, eso no significa que esté prohibido importar un vehículo usado

Autos chocolate regularizados. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoAutos chocolate regularizados. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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