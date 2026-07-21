¿Se Puede Regularizar un Automóvil Chocolate en México en 2026 tras Fin de Decreto?

Si tienes un auto chocolate o estás pensando en comprar uno, es importante conocer que en 2026 ya no es posible regularizar vehículos bajo el decreto especial que estuvo vigente durante los últimos años.

El programa extraordinario de regularización concluyó de forma definitiva el 31 de diciembre de 2025, por lo que desde el 1 de enero de 2026 ya no existe una disposición legal que permita realizar este trámite mediante el esquema que operó a través del Registro Público Vehicular (REPUVE).

¿Se puede regularizar un auto chocolate en 2026?

La respuesta es no, al menos no mediante el decreto que permitió legalizar millones de vehículos de procedencia extranjera.

El gobierno federal informó que el programa extraordinario ya cumplió su objetivo; además, precisó que no existen prórrogas, extensiones ni trámites pendientes derivados de ese decreto, por lo que cualquier gestión ofrecida bajo ese esquema carece de sustento legal.

¿Qué opciones existen para legalizar un vehículo extranjero?

Aunque el programa de regularización terminó, eso no significa que esté prohibido importar un vehículo usado.

Las personas que deseen ingresar un automóvil de procedencia extranjera deberán hacerlo mediante el Decreto para la Importación Definitiva de Vehículos Usados, vigente en 2026, cumpliendo con los requisitos aduaneros, ambientales y mecánicos, además del pago de los aranceles correspondientes.

Este procedimiento es distinto al programa de regularización de autos chocolate y requiere que la importación se realice conforme a la legislación vigente.

AMP