Sociedad

¿Puntajes Perfectos? Resultados de Examen UNAM 2026 Serán Revisados por Comisión Especial

La Máxima Casa de Estudios del país informa que evaluarán los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes

UNAM Crea Comisión para Revisar Resultados de Exámenes de Ingreso 2026Vista de la rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria. Foto: Facebook Campus Central de Ciudad Universitaria UNAM

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La UNAM elaborará un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 con detalles y resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes

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