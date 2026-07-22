¿Puntajes Perfectos? Resultados de Examen UNAM 2026 Serán Revisados por Comisión Especial

Los resultados del examen de ingreso a licenciatura de la UNAM 2026 serán revisados por una comisión especial, en N+ te decimos cómo funcionará.

Comunicado de la UNAM de 21 de julio de 2026. Foto: UNAM

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios del país, se instruyó a la elaboración de un informe sobre el proceso de selección de ingreso. Dicha medida se debe a la inconformidad de aspirantes que denunciaron en redes sociales puntajes mínimos atípicos y un incremento inusual de aciertos casi perfectos en carreras de alta demanda.

¿Cómo será el funcionamiento de la Comisión Especial de la UNAM?

Estará integrada por expertos universitarios de diversas disciplinas académicas y técnicas.

Realizarán un reporte para evaluar los factores que pudieron intervenir en el rendimiento de los aspirantes.

El estudio se basará en el rigor académico para generar propuestas de mejora que optimicen las futuras evaluaciones.

UNAM atiende quejas

La UNAM reiteró que atiende de forma presencial a los aspirantes que sufrieron la cancelación de su examen para mostrarles las evidencias de su falta.

¿Por qué examen de ingreso a licenciatura UNAM 2026 causa polémica?

Luego de la publicación de resultados el pasado 16 y 17 de julio de 2026 los aspirantes mencionaron su inconformidad en los siguientes aspectos:

Mencionaron una percepción de supuestos puntajes más altos en comparación con años anteriores.

Licenciaturas que requerían puntajes moderados elevaron sus estándares.

Aspirantes y profesores denunciaron que se vulneraron las medidas de seguridad digital mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) como suplantación de identidad y el apoyo externo en tiempo real.

UNAM canceló pruebas aplicadas por conductas prohibidas

Antes estos sucesos la UNAM canceló aproximadamente el 2% de las pruebas aplicadas, debido a conductas prohibidas detectadas en las grabaciones del software y presentó una denuncia penal desde el 3 de julio para perseguir a empresas que vendían "servicios de ayuda asegurada".

¿Por qué el examen fue en línea y no presencial?

El examen de ingreso a licenciaturas de la UNAM 2026 fue una estrategia de renovación institucional.

Se implementó con la intención de reducir gastos masivos en papelería, renta de sedes físicas masivas y despliegue de personal a nivel nacional.

La UNAM buscaba transitar hacia un nuevo modelo digitalizado de evaluación a distancia, adaptándose a las tendencias tecnológicas de evaluación actuales.

Buscaba facilitar el acceso a la prueba a miles de aspirantes del interior del país, evitando que tuvieran que gastar en viáticos y traslados hacia las sedes de examen tradicionales.

¿Exámenes de ingreso de la UNAM volverán a ser presenciales?

Tras el caos provocado por las fallas de seguridad cibernética, diversos sectores estudiantiles y expertos exigen de manera firme que el proceso vuelva a ser estrictamente presencial para los siguientes concursos.

HVI