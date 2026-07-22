¿Cómo Se Elige al Secretario General de la ONU? Trump Podría Proponer a Infantino de la FIFA

Donald Trump buscaría que Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, sea postulado a la ONU, según aseguró el New York Post. ¿Pero es esto posible? Te decimos cómo se elige al secretario general de Naciones Unidas.

Trump buscaría llevar a Infantino a la ONU

El New York Post ha asegurado que Donald Trump estaría interesado en llevar a Gianni Infantino a presidir la ONU. El vínculo entre el magnate y el abogado suizo inició con la organización del Mundial 2026, pero el dirigente de la FIFA logró congraciarse con el presidente estadounidense.

Además de otorgarle el nuevo Premio de la Paz de FIFA, Infantino mostró varias deferencias hacia Donald Trump. Ahora, el mandatario consideraría que Infantino sea el sucesor de António Guterres al frente de las Naciones Unidas.

Según la fuente anónima consultada por el periódico neoyorquino, Trump estaría interesado en la experiencia del presidente de la FIFA. “Es respetado por todos alrededor del mundo y Trump reconoce que tiene una habilidad para unir a la gente”, habría declarado una persona cercana a Donald Trump.

¿Cómo se elige al secretario general de la ONU?

Aunque la nota del New York Post no indica cuál es la posición del propio Infantino al respecto, sí señala que Infantino necesitaría el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Este organismo se formó a partir de la coalición de países aliados en la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad cuenta con una nomenclatura de miembros permanentes:

Estados Unidos

Rusia

Reino Unido

China

Francia

Adicionalmente, el Consejo de Seguridad tiene diez lugares que se van rotando entre los demás países integrantes de la ONU. Los miembros actuales son:

Bahréin

Colombia

Dinamarca

Grecia

Letonia

Liberia

Pakistán

Panamá

República Democrática del Congo

Somalia

Según el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, el secretario general es votado por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad. Es decir, los 15 miembros actuales discriminarán entre la lista de candidatos y llevarán el nombre elegido ante los demás miembros de la ONU.

António Guterres fue elegido en 2016 entre 13 candidatos. Para oficializar una candidatura, los países, por lo general a través de sus ministros de Relaciones Exteriores, envían una carta con su propuesta tanto a la Presidencia de la Asamblea General como a la Presidencia del Consejo de Seguridad.

Por ejemplo, en febrero del 2026, los gobiernos de México, Brasil y Chile formalizaron la candidatura de Michelle Bachelet Jeria, expresidenta de Chile. Hasta el momento se han presentado siete candidaturas formales ante la ONU:

Michelle Bachelet, propuesta por Chile, México y Brasil

Rafael Grossi, candidato de Argentina, quien preside el Organismo Internacional de Energía Atómica

Rebeca Grynspan, propuesta por Costa Rica

Macky Sall, propuesto por Senegal

Virginia Gamba, propuesta por Maldivas

María Fernanda Espinosa Garcés, de Antigua y Barbuda

Carolyn Rodrigues Birkett, de Guyana

Cabe señalar que estos candidatos ya se presentaron ante la Asamblea General de la ONU durante sesiones celebradas en abril y junio de este año. El siguiente paso para la selección del próximo secretario general llegará este jueves 23 de julio, cuando se celebre un Foro Abierto en el que participarán los siete candidatos.

Se espera que entre el 24 y el 30 de julio el Consejo de Seguridad delibere sobre la pertinencia de los siete candidatos. Dado lo avanzado del proceso, sería improbable que Estados Unidos pudiese colocar a un candidato.