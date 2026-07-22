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¿Cómo Se Elige al Secretario General de la ONU? Trump Podría Proponer a Infantino de la FIFA

Donald Trump buscaría que Gianni Infantino pase de dirigir la FIFA a presidir la ONU, ¿pero cómo se elige al secretario general de Naciones Unidas?

Donald Trump e Infantino¿Donald Trump puede proponer a Gianni Infantino para la ONU? Foto: Reuters

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Trump quiere a Infantino en la ONU. ¿Es viable? Conoce el proceso de elección del secretario general y las implicaciones de esta movida.

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