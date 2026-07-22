Accidentes

Choque Múltiple entre Tren, Microbús y Dos Automóviles Deja Siete Lesionados en Puebla

Cuerpos de emergencias atendieron el accidente ocurrido sobre el Camino a Manzanilla, donde entre los afectados había un menor de edad.

Accidente Choque Múltiple Tren Microbús Transporte Público Dos Vehículos Siete Lesionados PueblaAccidente en Camino a Manzanilla de la Ciudad de Puebla Deja Siete Lesionados. Foto: X @SSC_Pue

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Choque múltiple en Puebla: tren, microbús y dos vehículos dejan siete lesionados, incluyendo un menor. Autoridades llaman a extremar precauciones. Infórmate sobre este incidente vial.

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