Choque Múltiple entre Tren, Microbús y Dos Automóviles Deja Siete Lesionados en Puebla

La tarde de este martes 21 de julio de 2026 se registró un fuerte choque múltiple entre un tren, un microbús de transporte público y dos vehículos particulares sobre el Camino a Manzanilla en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana, el accidente de tránsito dejó un total de siete personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Accidente entre tren, microbús y dos automóviles deja siete lesionados en Camino a Manzanilla de Puebla

Siete personas, entre ellas un menor de edad, resultaron lesionadas por el inusual accidente vial que se registró entre una locomotora, dos vehículos particulares y una unidad del transporte público sobre el Camino a Manzanilla.

Elementos de Protección Civil municipal de la capital poblana brindaron atención prehospitalaria y simultáneamente, las corporaciones de auxilio implementaron maniobras para mitigar riesgos.

Las autoridades de la ciudad de Puebla tras atender el choque múltiple hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precaución al cruzar las vías ferroviarias en la zona.

Vuelcan Tres Tráileres en la Autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan de Puebla

La mañana de este martes se registró un fuerte accidente entre tres unidades de carga sobre la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan cerca del kilómetro 39, a la altura de Santa Cruz Coyotepec en Puebla. El siniestro provocó por varios minutos el cierre total de la vialidad.

Cabe destacar que dos de los camiones de carga transportaban piñas y otro trasladaba latas, por lo que se especula que la población cercana comenzó a realizar acciones de rapiña.

Los peritos correspondientes determinarán las causas de este accidente el cual involucró tres unidades pesadas, cuyo saldo no menciona víctimas mortales hasta el momento.

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ