Accidentes

Contienen Incendio de Gran Magnitud en Fábrica del Ejido Mariano Matamoros en Tijuana

El incendio se registró en una fábrica dedicada al reciclaje de plásticos, autoridades reportan daños materiales, sin personas lesionadas hasta el momento.

Incendio en Recicladora de Tijuana Deja Daños Materiales y Moviliza a BomberosIncendio en Recicladora de Tijuana Deja Daños Materiales y Moviliza a Bomberos | Foto: Bomberos de Tijuana

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Incendio de gran magnitud en recicladora de Tijuana moviliza a bomberos y policía. No hay heridos, pero sí daños materiales. Evita la zona y sigue indicaciones.

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Incendio de Gran Magnitud en Fábrica del Ejido Mariano Matamoros en Tijuana