Contienen Incendio de Gran Magnitud en Fábrica del Ejido Mariano Matamoros en Tijuana

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este martes en una fábrica, aparentemente dedicada al reciclaje de plásticos, ubicada en el Ejido Mariano Matamoros, en Tijuana, lo que provocó la movilización de elementos de Bomberos, Policía Municipal y cuerpos de emergencia.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas, aunque sí se registran daños materiales.

Bomberos trabajan para evitar que el fuego se propague

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que el reporte fue recibido alrededor de las 17:45 horas, por lo que de inmediato fueron desplegadas unidades de emergencia hacia la avenida Instituto Tecnológico.

Al arribar al lugar, personal de la Dirección de Bomberos confirmó el incendio y comenzó las labores para contener y extinguir las llamas, con el objetivo de evitar que el fuego alcanzara viviendas y predios cercanos.

De forma preliminar, se reportan daños en el inmueble donde ocurrió el siniestro, así como afectaciones a varios vehículos estacionados en el exterior.

Piden evitar la zona

Mientras Bomberos continúa con las maniobras para sofocar el incendio, elementos de la Policía Municipal mantienen resguardado el perímetro y brindan apoyo mediante el uso de drones para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

La SSPCM exhortó a la ciudadanía a evitar circular por la zona, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de emergencia para facilitar el acceso de las unidades de auxilio y garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades señalaron que la atención del incidente continúa en desarrollo, por lo que la información podría actualizarse conforme avancen las labores operativas.

APG