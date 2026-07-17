Inicia la Canícula 2026 en Baja California; Advierten Temperaturas de Hasta 50 Grados

Protección Civil advirtió que el periodo de calor extremo podría prolongarse hasta septiembre, con temperaturas de hasta 50 grados para Mexicali

Inicia Canícula en Baja California con Temperaturas de Hasta 50 GradosInicia Canícula en Baja California con Temperaturas de Hasta 50 Grados | Foto: N+

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Este año, la canícula en Baja California se extiende hasta septiembre. Con días de más de 50°C, es vital tomar precauciones. Infórmate sobre los refugios y medidas de protección.

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