Inicia la Canícula 2026 en Baja California; Advierten Temperaturas de Hasta 50 Grados

El periodo conocido como canícula ya comenzó en Baja California y las autoridades de Protección Civil advirtieron que durante las próximas semanas se registrarán las temperaturas más altas del año, por lo que exhortaron a la población a tomar medidas para prevenir afectaciones a la salud.

En Mexicali, el fenómeno podría prolongarse más de lo habitual y alcanzar temperaturas superiores a los 50 grados centígrados, además de presentarse variaciones en el clima derivadas de las condiciones meteorológicas de este año.

¿Qué es la canícula y cuánto durará este año?

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil Municipal, René Rosado, este año la canícula se extenderá hasta los primeros días de septiembre, con una duración superior a los 46 días.

El funcionario explicó que no se espera un periodo continuo de calor extremo, sino jornadas con temperaturas muy elevadas alternadas con días ligeramente más frescos, comportamiento que atribuyó a los efectos del fenómeno de El Niño.

Además, recordó que 2026 ha sido un año atípico para