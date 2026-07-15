Confirman Causa de Muerte de Mujer de 80 Años Encontrada Sin Vida en su Casa en Mexicali

Bomberos forzaron la entrada al domicilio de la mujer de 80 años quien se encontraba en avanzado estado de descomposición

Confirman Causa de Muerte de Mujer de 80 Años Encontrada Sin Vida en su Casa en MexicaliFoto: N+

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Vecinos alertan a emergencias: Teresa, de 80 años, fue encontrada sin vida en Mexicali. SEMEFO confirma muerte natural. Infórmate sobre este caso que conmociona.

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