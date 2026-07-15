Confirman Causa de Muerte de Mujer de 80 Años Encontrada Sin Vida en su Casa en Mexicali

Una mujer de 80 años de edad fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Nueva, en Mexicali, luego de que vecinos alertaran a los cuerpos de emergencia al observarla tendida en la cocina de la vivienda.

El hallazgo generó la movilización de autoridades debido a las condiciones en las que fue encontrada la víctima, sin embargo, los estudios forenses permitieron establecer las causas del fallecimiento.

Mujer de 80 años vivía sola en Mexicali

De acuerdo con el reporte preliminar, vecinos observaron a la mujer tendida en el área de la cocina, en medio de un charco de sangre y sin responder, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al domicilio y tuvieron que forzar la entrada para ingresar a la vivienda, donde confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Familiares identificaron a la víctima como Teresa, de 80 años, quien vivía sola. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y, durante la revisión inicial, no se observaron huellas visibles de violencia.

¿Cuál fue la causa de muerte de Teresa?

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) confirmó que la mujer falleció por causas naturales.

De acuerdo con los resultados forenses, la causa de muerte fue un edema agudo pulmonar, enfisema pulmonar y cardiopatía isquémica crónica, descartándose de manera preliminar una muerte provocada por hechos violentos.

Información Kitzia Robles

APG