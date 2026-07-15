Investigan en Cocula Alta y Baja Atípica de 12 Mil Trabajadores Ante el IMSS

Las autoridades están investigando la alta de 12 mil trabajadores registrados en el IMSS de Cocula, y un mes después, fueron dados de baja

TrabajadoresDetectaron una atípica alta y baja de 12 mil trabajadores ante el IMSS en Cocula

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Cocula bajo la lupa: 12 mil altas y bajas en el IMSS en un mes. ¿Malas prácticas patronales? La investigación sigue en curso. Conoce los detalles.

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