Investigan en Cocula Alta y Baja Atípica de 12 Mil Trabajadores Ante el IMSS

Las autoridades investigan al municipio de Cocula, luego de haber detectado una alta de 12 mil trabajadores registrados ante el IMSS, y al poco tiempo, la baja de los mismos.

Cindy Blanco, la Secretaria de Desarrollo Económico en Jalisco, señaló que después de que el IMSS reveló la pérdida de poco más de 8 mil empleos durante junio de 2026, se detectó una situación irregular en la que durante mayo se realizó el alta de 12 mil empleados, y un mes después, se registró la baja de los mismos.

“Esto es algo completamente atípico, nos llamó la atención porque el municipio tiene 29 mil habitantes, si hubieran despedido a 12 mil de 29 mil, probablemente tendríamos una manifestación”, explicó Cindy Blanco.

Las altas y bajas atípicas corresponderían a malas prácticas

La funcionaria indicó que una situación similar ocurrió en el mismo periodo pero en el estado de Hidalgo.

“Estas altas y bajas atípicas, posiblemente responden a malas prácticas patronales donde posiblemente están haciendo una estrategia de evasión para no pagar las responsabilidades laborales que tienen”, manifestó la funcionaria.

El análisis para conocer a detalle la situación, continúa en conjunto con autoridades del IMSS y de la Secretaría del Trabajo; los resultados se darán a conocer más adelante.