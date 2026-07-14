Buscan a Erick Arturo; Desapareció Tras Salir a Jugar Videojuegos en Teocaltiche, Jalisco

El caso mantiene en incertidumbre a una familia que no pierde la esperanza de obtener respuestas y de localizar con vida a Erick Arturo.

Erick Arturo Gómez AguileraFoto: María de los Ángeles

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Erick Arturo desapareció hace un mes en Teocaltiche, Jalisco. Su familia sigue sin respuestas y pide ayuda para encontrarlo. ¿Qué pasó la noche que fue llevado a la fuerza?

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