Buscan a Erick Arturo; Desapareció Tras Salir a Jugar Videojuegos en Teocaltiche, Jalisco

Erick Arturo Gómez Aguilera continúa sin ser localizado tras un mes de su desaparición en Teocaltiche, Jalisco. El joven, de 21 años, fue presuntamente privado de la libertad el 13 de junio, cuando acudió con un amigo a jugar videojuegos.

Su familia está desesperada, pues siguen sin respuestas sobre el paradero de Erick Arturo, quien fue supuestamente llevado a la fuerza por hombres armados.

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De acuerdo con la señora María de los Ángeles Aguilera, madre de Erick, los presuntos responsables de la desaparición de su hijo fueron directamente a la casa del amigo y entraron a una de las habitaciones para después, llevarse a Erick.

"El papá del amigo abrió la puerta, entraron al cuarto donde estaban jugando videojuegos y de ahí preguntaron que ‘quién era Palito’, y que si no decían quien era Palito, se iban a llevar a los dos", agregó María de los Ángeles.

Esto se sabe al momento de la desaparición de Erick Arturo

Los hechos ocurrir en la colonia El Najayote, en el municipio de Teocaltiche. La madre de Erick está desesperada y pide, por favor, se compadezcan de la situación que están viviendo.

“Somos una familia que estamos destrozados, que nos lo devuelvan, que se apiaden de una madre que está destrozada y que las autoridades hagan algo", dijo María de los Ángeles.

Erick Arturo Gómez Aguilera trabaja en el ramo de la construcción y su madre lo define como un joven tranquilo. Además, asegura que no había antecedentes de amenazas contra su hijo.

Ha pasado ya un mes desde que el joven de 21 años desapareció y todavía no hay noticias sobre el paradero o una línea de investigación definida sobre los hechos. Se lo llevaron en contra de su voluntad en una camioneta blanca.