Accidente en Cuetzalan: Reportan Decenas de Heridos por Explosión en Puebla

Las autoridades confirmaron más de 20 lesionados luego de la explosión de pirotecnia durante la fiesta patronal de Acaxilóco en Cuetzalan, Puebla.

Explosión de pirotecnia deja 22 lesionados en Puebla.Foto: PC Puebla

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Tragedia en Cuetzalan: 22 lesionados por explosión de pirotecnia en celebración local. Autoridades y voluntarios responden al llamado de emergencia. Más información aquí.

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