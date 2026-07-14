Accidente en Cuetzalan: Reportan Decenas de Heridos por Explosión en Puebla

Durante una fiesta patronal, una explosión por pirotecnia dejó varios lesionados la noche del lunes 13 de julio en la comunidad de Acaxilóco perteneciente al municipio de Cuetzalan del Progreso en el estado de Puebla.

El Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso dio a conocer que el incidente ocurrió a las 21:55 horas, y fue atendido luego de recibir un reporte a través del Centro de Control y Comando (C2).

¿Qué explotó en Cuetzalan? Esto se sabe del accidente

De acuerdo a los hechos se estaban realizando, por usos y costumbres de la comunidad, la quema de fuegos pirotécnicos de arranque por las celebraciones, fue entonces que un cuete estalló con normalidad, pero la vara cayó con la mecha encendida, las chispas alcanzaron un rollo con material pirotécnico, provocando una reacción en cadena.

Más de 20 lesionados deja explosión en fiesta patronal de Acaxilóco, Cuetzalan

Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Policía Estatal y personal voluntario brindaron auxilio ante esta emergencia causada por acumulación de pirotecnia durante la fiesta patronal de Acaxilóco.

Pacientes con lesiones graves ingresaron al Hospital General de Cuetzalan; La autoridades confirmaron que esta explosión dejó como saldo: 22 personas lesionadas, de las cuales 15 fueron trasladadas para recibir atención médica. Al momento, solo una menor de 3 años se encuentra en observación, fuera de peligro.

Autoridades de seguridad exhortan a la población a extremar precauciones durante la quema de fuegos pirotécnicos que son parte de sus costumbres, y mantener una distancia mínima de siete metros de distancia.

Es recomendable no hacer uso de estos artefactos explosivos, ya que al contener pólvora pueden alcanzar altas temperaturas y al ser detonados pueden causar quemaduras graves, daños irreversibles en la vista y oídos, amputaciones e incluso lesiones que derivan hasta la muerte.

En Puebla, las explosiones de polvorines clandestinos han enlutado a varias familias, por lo que se recuerda a la sociedad que el uso de estos explosivos no es un juego.

Con información de Sarai Mancilla

MCS