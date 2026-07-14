Avanza Acuerdo para Eliminar Aranceles entre México y la UE: ¿Qué Falta para Activar el ITA?

La Cancillería da a conocer avances en el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión entre México y la Unión Europea

Claudia Sheinbaum durante conferencia con Ursula von del Leyen y António Costa, en Palacio Nacional en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoClaudia Sheinbaum durante conferencia con Ursula von del Leyen y António Costa, en Palacio Nacional en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México y la UE avanzan en su asociación estratégica con la eliminación de aranceles. Conoce los beneficios de este acuerdo histórico.

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