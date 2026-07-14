Avanza Acuerdo para Eliminar Aranceles entre México y la UE: ¿Qué Falta para Activar el ITA?

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, informó que el Consejo Europeo aprobó formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) entre México y la Unión Europea (UE).

Con ello, se avanzó en el Acuerdo Global Modernizado, que en mayo pasado firmaron autoridades mexicanas y de la UE y que incluye la eliminación de aranceles a los productos agrícolas.

¿Qué sigue para la implementación del ITA?

Al dar a conocer lo que calificó como “buenas noticias para México”, el canciller adelantó que el siguiente paso del proceso será la aprobación por parte del Congreso de la Unión para oficializar la entrada en vigor del Acuerdo Global Modernizado.

“Hoy se da un paso más en la consolidación de nuestra asociación estratégica que permitirá seguir construyendo un futuro de beneficios compartidos en favor de nuestros pueblos”, destacó Velasco.

¿De qué trata el acuerdo?

El pasado 22 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió a líderes europeos en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea.

A ese encuentro asistió una delegación encabezada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

Al terminar la ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional, inició la cumbre y alrededor de las 14:00 horas se llevó a cabo la firma del Acuerdo Global con la Unión Europea.

Durante la firma de ese documento histórico, Von der Leyen afirmó que se trataba de una declaración conjunta de comercio y de igualdad de género.

"Este acuerdo es uno de los más ambiciosos en la Unión Europea", afirmó.

Destacó que el acuerdo, además generar inversiones y beneficios comerciales para las naciones, representa una profundización realmente de cooperación en derechos humanos.

"Los aranceles sobre los productos agrícolas desaparecerán", añadió.

"También destaca nuestra dedicación a la igualdad, justicia y al empoderamiento de las personas", dijo Von der Leyen.

Momento histórico

Mientras que Sheinbaum Pardo afirmó que se estaba viviendo "un momento histórico" con la firma del documento.

"Es una gran muestra de la cooperación para el desarrollo entre regiones y naciones y se los agradezco", señaló.

También resaltó las cualidades de las industrias en el país, principalmente aquellas relacionadas con la innovación científica y diversas áreas de desarrollo tecnológico.

SPB