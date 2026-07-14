Unión Europea Ratifica Acuerdo Comercial con México; Alistan su Entrada en Vigor

La UE logra la protección de 568 alimentos y bebidas bajo denominación geográfica, como el vino Rioja, el jamón de Parma o el queso Roquefort

Unión EuropeaFoto: Reuters.

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¡Acuerdo UE-México en marcha! Aranceles eliminados para productos como el vino Rioja y el queso Roquefort. ¿Qué significa esto para el comercio global?

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