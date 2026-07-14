Precio del Dólar Hoy Martes 14 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano tuvo un retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

billetes de un dólarLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El tipo de cambio FIX para hoy es de 17.5023 pesos por dólar. Conoce cómo las tensiones globales y datos de inflación en EE.UU. impactan al peso mexicano en N+.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+