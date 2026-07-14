Crisis Climática y la Falta de Monitoreo Aceleran el Deterioro del Lago de Chapala

La vida del lago y el sustento de 16 mil pescadores está en riesgo, ya que la contaminación ha provocado la extinción de algunas especies y complica la venta de las que existen

La CONAGUA detectó presencia de contaminantes, como bacteria E. coli, o niveles de toxicidad en el lago desde 2012.Foto: N+

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La contaminación y el cambio climático amenazan el Lago de Chapala, fuente crucial para Jalisco.

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