¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 14 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Un guardia nacional abandera un accidente en la autopista México-QuerétaroUn guardia nacional abandera un accidente en la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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