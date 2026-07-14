¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 14 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 14 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 14 de julio de 2026, las autoridades no reportaron problemas viales o afectaciones en esta importante vía.

Mientras que el lunes 13 de julio, se registró lo siguiente:

A las 18:13 horas, del km 41 al 33, se registró carga vehicular en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

A las 17:37 horas, en el km 60, dirección a Querétaro, se reportó el cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

A las 16:41 horas, en el km 49, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

A las 16:31 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:28 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:03 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 13:54 horas, en el km 40, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado).

A las 11:59 horas, en el km 185, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM