Hombre es Despedido Sin Liquidación y Regresa a Empresa a Robar Miles de Pesos en Edomex

Un hombre fue detenido luego de robar más de 60 mil pesos en efectivo de la empresa donde trabajaba y de la cual fue presuntamente despedido sin liquidación en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando las autoridades municipales fueron alertadas por un atraco en un negocio de venta de aluminio y vidrio, por lo que de inmediato se dirigieron al lugar.