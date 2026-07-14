Detienen a Directores de Seguridad de Tres Municipios en la Mixteca Poblana

Agentes de la Policía Ministerial detuvieron la tarde de este lunes 13 de julio a los directores de la policía municipal de Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal, en el estado de Puebla.

Se trata de David "N", Gonzalo "N" y José "N", quienes permanecen recluidos en la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros.

Investigan a funcionarios de Seguridad Pública en Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal

De los tres funcionarios, existe ficha en el Registro Nacional de Detenciones. Dos de ellos fueron capturados en el municipio donde operan, mientras que el tercero se encontraba fuera de su demarcación.

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha dado a conocer los motivos de dichas aprehensiones, sin embargo, se espera que a la brevedad den más detalles sobre el caso.

Con información de N+

JAPR