Detienen a Directores de Seguridad de Tres Municipios en la Mixteca Poblana

Los funcionarios arrestados dirigían las fuerzas policiales en Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal.

Los funcionaros fueron aprehendidos este lunes 13 de julio.Foto: Archivo N+

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Sorpresiva captura de jefes policiales en la Mixteca Poblana. Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal en la mira. Esperamos más información.

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