Sheinbaum se Reúne con Representantes Empresariales de Japón en Palacio Nacional

La delegación nipona destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la presencia de empresas japonesas en México

Sheinbaum JapónEn la reunión participaron la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y la directora general de Coordinación Técnica, María De Haas Matamoros. Foto: Presidencia de México.

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¡Inversión japonesa en México en aumento! Sheinbaum y Ebrard dialogan con representantes de 1,600 empresas niponas que ya aportan 350 mil empleos directos. Descubre más.

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