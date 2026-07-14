¿Quién Era Lizeth Yuridia, "La Chofis", Integrante de la Unión Tepito Asesinada en CDMX?

La Fiscalía de CDMX investiga el asesinato de Lizeth Yuridia Juárez, alias "La Chofis", identificada como una pieza clave para la operación de la agrupación criminal La Unión Tepito, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, esta mujer era señalada como presunta operadora de Óscar Andrés “El Lunares”, exlíder de la célula delictiva.

“La Chofis” fue asesinada este fin de semana al interior de un estacionamiento de la colonia Morelos. El crimen provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en el Centro Histórico de la ciudad.

Pero, ¿qué se sabe de esta mujer y por qué su deceso abrió nuevas investigaciones en la CDMX?

¿Quién era Lizeth Yuridia Juárez "La Chofis"?

Lizeth Yuridia Juárez era conocida como “La Chofis” o “Big Mama”, y tenía un amplio historial delictivo en la Ciudad de México. Lo anterior, porque durante años fue considerada el brazo derecho y operadora de confianza de “El Lunares”, exlíder de la Unión Tepito.

La mujer coordinaba el tráfico de drogas, extorsiones e incluso se encargaba del envío de sustancias ilícitas a otros estados del país. Además, gestionaba los sobornos a corporaciones de seguridad, con la finalidad de permitir la operación del grupo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vinculan a Proceso a 'El Gregory', Presunto Integrante de La Unión Tepito en CDMX

“La Chofis” tenía varias presentaciones ante el Ministerio Público; todas fueron relacionadas con delitos como narcomenudeo, cohecho y portación de armas. En 2020, su hijo fue asesinado en calles de la CDMX; también estaba relacionado con el crimen.

En mayo pasado, Lizeth Yuridia Juárez fue detenida por última ocasión por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); no obstante, quedó en libertad.

Este fin de semana fue atacada a balazos cuando estaba sentada al interior de un estacionamiento de Tepito. Dos sujetos en motocicleta llegaron al cruce de las calles Matamoros y Peralvillo, abrieron fuego contra ella y escaparon. Uno de ellos, incluso, se cambió la ropa para no ser detectado por las cámaras de seguridad.

¿Cómo opera la Unión Tepito en CDMX?

La Unión Tepito es una de las organizaciones criminales que está en la mira de las autoridades capitalinas debido a que en un inicio su bastión de operación era la zona centro de la ciudad, es decir, en las alcaldías Cuauhtémoc (colonia Centro) y Venustiano Carranza (colonia Morelos).

No obstante, se han desplegado a otros puntos de la CDMX, tales como:

Iztacalco

Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Iztapalapa

La Unión Tepito diversifica sus métodos para generar ganancias y camuflar sus actividades.

Lo anterior, porque una de sus principales fuentes de ingresos son las extorsiones y cobro de piso a locatarios y comerciantes de puestos semifijos, a quienes agreden y amenazan con disparos de armas de fuego si se niegan a pagar las cuotas. Las extorsiones de la Unión Tepito también son a conductores de transporte público.

Ahora bien, este delito no es el único al que se les vincula, ya que, según datos de las autoridades, usan negocios legítimos como fachadas comerciales para almacenar y distribuir drogas. En algunos casos también usan los inmuebles o locales para ocultar vehículos robados.

La Unión Tepito es identificada por distribuir una amplia variedad de sustancias que incluyen cocaína (en polvo y piedra), marihuana a granel, metanfetaminas y drogas sintéticas como el tusi (cocaína rosa) y cristal.

EPP