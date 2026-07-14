¿Quién Era Lizeth Yuridia, "La Chofis", Integrante de la Unión Tepito Asesinada en CDMX?

Lizeth Yuridia Juárez, alias "La Chofis", fue asesinada en la colonia Morelos, en CDMX; autoridades investigan el caso

"La Chofis", presunta integrante de la Unión Tepito fue asesinada en la colonia MorelosFoto: Especial
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