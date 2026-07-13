¿Cuántos CTE Habrá en Ciclo Escolar 2026-2027? Mes a Mes, Días Propuestos por SEP en Calendario

La SEP dio a conocer el anteproyecto del Calendario Escolar 2026-2027, es decir, una propuesta de lo que sería la planeación oficial para las escuelas de nivel básico; estos son los días de CTE.

En dicho documento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas relevantes para los estudiantes y padres de familia. Entre ellas destaca el inicio de clases, el cual sería el 31 de agosto de 2026.

También se presentan los días más esperados por los alumnos: los puentes. Debido a que significa un día extra de descanso y durante ese fin de semana largo puede llevar a cabo diversas actividades, como salir de la ciudad.

No obstante, este anteproyecto de la SEP del Calendario Escolar 2026-2027 remarca también los días del Consejo Técnico Escolar (CTE), en los que los docentes se reúnen para revisar y plantear estrategias con la finalidad de mejorar la calidad de enseñanza.

Además, en esta junta se ponen sobre la mesa temáticas relacionadas con los alumnos o hechos, que necesitan ser analizados o a las que se les debe poner mayor atención. A lo anterior, también se suma la logística de eventos o festivales que son importantes para la comunidad escolar.

Y ojo, porque cuando hay CTE, los alumnos tampoco tienen clases, así que existe un fin de semana largo para descansar.

¿Qué días hay CTE en Calendario SEP Ciclo Escolar 2026-2027?

Como te contamos, este es el anteproyecto del Calendario del Ciclo Escolar 2026-2027, por lo que podría haber modificaciones en los próximos días. Sin embargo, estas son las fechas propuestas para que se lleven a cabo los CTE:

Fase Intensiva (Solo docentes): Del lunes 24 al viernes 28 de agosto de 2026.

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

EPP