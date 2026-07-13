¿Cuántos CTE Habrá en Ciclo Escolar 2026-2027? Mes a Mes, Días Propuestos por SEP en Calendario

Estos podrían ser los días de CTE en el Calendario de la SEP 2026-2027, por lo que alumnos tendrían puentes extra; estos son los detalles

Estos podrían ser todos los días de CTE para el Ciclo Escolar 2026-2027Foto: Cuartoscuro
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