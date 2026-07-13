Muere Rob Dieperink, Árbitro que Fue Apartado del Mundial 2026

El árbitro Rob Dieperink murió este lunes a los 38 años de edad, según informó la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB). El silbante neerlandés quedó fuera de la lista definitiva de árbitros del Mundial 2026, esto luego de haber sido detenido en abril, en el Reino Unido, por una investigación debido a una presunta agresión sexual a un menor de 17 años. La causa quedó posteriormente archivada por falta de pruebas, pero la FIFA mantuvo su decisión de apartarlo del torneo.

En un comunicado oficial, la KNVB dio a conocer el fallecimiento del árbitro: "Hemos recibido con conmoción y profunda tristeza la noticia de la muerte del árbitro Rob Dieperink. La comunidad arbitral pierde a un colegiado de gran valor y experiencia internacional, pero, sobre todo, a un excelente compañero".

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

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