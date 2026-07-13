Muere Rob Dieperink, Árbitro que Fue Apartado del Mundial 2026

La Federación Neerlandesa de Futbol confirmó el fallecimiento de Rob Dieperink, a los 38 años de edad; el silbante quedó fuera de la lista de árbitros para el Mundial 2026

Rob Dieperink, árbitro neerlandésFoto: AP
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