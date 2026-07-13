¿Despiden a Defensa por Malo? Amazonas FC Sube Videos de Léo Coelho para Decirle Adiós

El Amazonas FC, equipo de la Serie C de Brasil, anunció la salida del defensa central Léo Coelho con una publicación en Instagram que incluyó varios videos con jugadas en las que el jugador cometió errores en la cancha.

El club acompañó la publicación con un comunicado de agradecimiento, mientras medios deportivos internacionales señalan que la decisión coincide con una disputa por salarios atrasados entre el jugador y la institución.

El video con los tropiezos del defensor

La publicación combina un texto de despedida con un carrusel de videos que muestran al defensor involucrado en jugadas que terminaron en gol del equipo rival. El medio portugués Record describió el contraste entre el tono cordial del comunicado y el contenido de los videos como una forma "insólita" de anunciar una salida.

El comunicado del club

Junto al video, el Amazonas FC publicó un mensaje de agradecimiento hacia el jugador.

"Le agradecemos al jugador por su profesionalismo, dedicación y entrega dentro y fuera de la cancha".

El perfil de Léo Coelho

Edad: 33 años.

Llegó al Amazonas FC en agosto de 2025, procedente del Peñarol de Uruguay.

Antes jugó en Nacional de Montevideo y estuvo cerca de fichar por Colo Colo en 2021 y por el Atlético San Luis de México.

Llegó a ser capitán del Amazonas FC.

Disputó 39 partidos y anotó dos goles con el club.

CT