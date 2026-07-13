¿Despiden a Defensa por Malo? Amazonas FC Sube Videos de Léo Coelho para Decirle Adiós

Amazonas FC despidió públicamente en redes sociales al defensa central Léo Coelho, quien deja el equipo tras 39 partidos y dos goles, en una publicación que generó críticas de la afición

¿Despiden a Defensa por Malo? Amazonas FC Sube Videos de Léo Coelho para Decirle AdiósLéo Coelho, entonces jugador de Peñarol, disputa el balón durante el partido. Foto: AFP

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