Fiscalía de EUA Pide Cadena Perpetua para "El Mayo" Zambada y Decomisarle 15 MMDD

La moción fue presentada formalmente ante el juez Brian M. Cogan en la corte del Distrito Este de Nueva York

Fiscalía de EUA Pide Cadena Perpetua para "El Mayo" Zambada y 15 MMDDEl narcotraficante mexicano, Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Reuters

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La Fiscalía estadounidense ha solicitado formalmente cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares para Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa

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