¿Qué Pasó con Rob Dieperink? Acusaciones Contra Árbitro que Murió Tras Quedar Fuera del Mundial

Rob Dieperink, árbitro que había sido considerado por la FIFA para participar en el Mundial 2026, fue encontrado sin vida en la vía pública. ¿Por qué quedó fuera del certamen?

¿Qué Pasó con Rob Dieperink? Árbitro Murió Tras Ausaciones que lo Dejaron Fuera del MundialRob Dieperink fue hallado muerto luego de quedar fuera del Mundial 2026. Foto: AFP
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