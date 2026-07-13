¿Qué Pasó con Rob Dieperink? Acusaciones Contra Árbitro que Murió Tras Quedar Fuera del Mundial

Fue hallado sin vida el árbitro Rob Dieperink, quien había sido considerado inicialmente para formar parte del cuerpo arbitral del Mundial 2026, pero que terminó quedando fuera luego de acusaciones que recibió, pero ¿de qué lo señalan? ¿Qué pasó con Dieperink? En N+ te contamos qué es lo que se sabe hasta el momento.

La muerte del silbante, de 38 años, fue confirmada por la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB), que destacó su "colegiado de gran valor y experiencia internacional".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Murió Jayden Adams, Futbolista de Sudáfrica que Enfrentó a México en el Mundial 2026

¿Qué pasó con Rob Dieperink?

Rob Dieperink fue detenido en abril de 2026, en el Reino Unido, por una investigación debido a una presunta agresión sexual a un menor de 17 años. La causa quedó posteriormente archivada por falta de pruebas, pero la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) mantuvo su decisión de apartarlo del torneo.

La Federación lo había seleccionado como parte del equipo de árbitros asistentes de vídeo (VAR) en el torneo; sin embargo, decidieron dejarlo fuera del certamen, luego de que se le iniciara una investigación por una presunta agresión sexual a un menor, pese a que la Policía Metropolitana había cerrado el caso.

A mediados de mayo de 2026, Dieperink declaró que la Policía Metropolitana había cerrado el caso y que no se presentarían cargos.

"Me entristece profundamente haber sido acusado falsamente. Colaboré plenamente con la investigación policial y fui totalmente transparente con la FIFA, la UEFA y la KNVB", afirmó al diario De Telegraaf.

La KNVB, su empleador, había respaldado al árbitro públicamente.

Después de la salida del neerlandés, la comisión arbitral de la FIFA designó al francés Willy Delajod para ocupar la vacante.

¿De qué murió Rob Dieperink?

Hasta el momento, las autoridades de Países Bajos mantienen total reserva en el caso y no han informado si se conocen las causas de la muerte de Dieperink.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue hallado en una calle cercana a su domicilio.