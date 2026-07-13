¿Francia vs España Va Gratis por YouTube? Link para Ver Online este 14 de Julio 2026

La primera Semifinal del Mundial 2026 se juega mañana martes 14 de julio y si aún no sabes dónde ver el Francia vs España en vivo, acá te decimos si va gratis por YouTube, en qué canal pasa y el link de la transmisión online para que no busques más.

Ya solo quedan cuatro países en el torneo de la FIFA, quienes buscarán el boleto a la Final que se jugará en Nueva York, y acá te contamos quiénes pasaron a las Semifinales y cómo quedaron las llaves del certamen.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Los Mitos y Realidades Alrededor del Mundial 2026: ¿Qué Tanto Pesan?

¿A qué hora juega Francia vs España?

El primer partido de las Semifinales del Mundial 2026 se jugará mañana martes 14 de julio a las 13:00 horas, es decir a la 1 de la tarde del centro de México, y se disputará en el Estadio de Dallas en Texas, Estados Unidos.

Francia se clasificó a esta instancia luego de vencer 2-0 a Marruecos en los Cuartos de Final, mientras que España derrotó dramáticamente 2-1 a Bélgica para avanzar a la antesala de la Final del Mundial.

La otra Semifinal de Inglaterra vs Argentina se jugará el miércoles 15 de julio 2026, a las 13:00 horas, tiempo de CDMX, y el partido se llevará a cabo en el Estadio de Atlanta en Georgia, Estados Unidos.

¿En qué canal pasa el Francia vs España?

Hay buenas noticias para los aficionados que se preguntan dónde ver el Francia vs España gratis, ya que el partido de este martes 14 de julio tendrá transmisión por TV Abierta en el Canal 5, Las Estrellas y Canal 9. O si lo prefieren también podrán verlo en TUDN.

La cobertura de Televisa comenzará desde las 12:40 horas, tiempo del centro de México, y como siempre contará con los mejores analistas, comentaristas y narradores para que tengas toda la información del juego.

¿Va gratis por YouTube el Francia vs España?

Los fans mexicanos también podrán disfrutar del Francia vs España online en YouTube, por lo que lo podrán ver desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como celulares, computadoras o Smart TV.

La transmisión en línea estará disponible en el canal de Youtube de ViX y es necesario contar con la suscripción Premium. Aquí te dejamos el link para que no te pierdas la Semifinal del Mundial 2026: https://www.youtube.com/watch?v=gBqDl_wBNME.

El Francia vs España online también lo podrás ver directamente en la plataforma de ViX, en este link, y puedes seguir todas las jugadas y goles en el Liveblog de N+, además de poder consultar el resumen y marcador cuando lo prefieras.

PPP