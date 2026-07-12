¿A Qué Hora Es Francia vs España? Horario y Dónde Ver En Vivo la Semifinal del Mundial 2026

Han conseguido la clasificación y ahora buscan colarse en la final para coronarse campeones del mundo: Les Bleus se enfrentan a La Roja este martes 14 de julio 2026 y si has seguido la Copa hasta este punto y no te quieres perder el encuentro, te decimos a qué hora es y dónde ver en vivo el partido Francia vs España, la semifinal del Mundial.

Luego de los juegos del sábado, por fin se sabe qué equipos continúan en el certamen: Messi derrotó a La Nati y Los Tres Leones se impusieron sobre el escuadrón de Haaland, llegando así a su primera semifinal desde la justa mundialista de Rusia 2018.

¿A qué hora es Francia vs España, partido de semifinales del Mudial?

El partido Francia vs. España se juega como parte de las Semifinales del Mundial 2026 en el Estadio de Dallas, casa de los Cowboys de la NFL y en donde La Roja ya eliminó al Portugal de Cristiano.

La patada inicial es a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y, al ser un duelo clasificatorio, en caso de que en los 90' regulares no se defina a un ganador, el encuentro se extendería a tiempo extra (30 minutos) y, si no hay un equipo vencedor, a ronda de penales.

Los equipos actuales se midieron por primera vez en unas semifinales de la Euro 2024 disputadas en Múnich, Alemania, con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo.

La segunda semifinal fue en la UEFA Nations League 2024-2025; España volvió a imponerse, esta vez con un 5-4.

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¿Dónde ver el partido Francia vs España en vivo?

Sigue gratis la transmisión de este encuentro en México por la señal de Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, mientras que también puedes ver el partido en TV de paga, a través de TUDN.

No obstante, en caso de que quieras ver el partido en línea, puedes hacerlo a través de ViX Premium y su Pase Mundialista, que ha llevado todos los partidos de la Copa del Mundo 2026.

Te recordamos que España no llega a una final de Copa del Mundo de la FIFA desde el Mundial Sudáfrica 2010, mientras que los franceses buscan su tercera final consecutiva, tras ganar la de Rusia 2018 a Croacia y perder la de Qatar 2022 ante Argentina.