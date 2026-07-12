¿A Qué Hora Es Francia vs España? Horario y Dónde Ver En Vivo la Semifinal del Mundial 2026

Les Bleus y La Roja buscan su pase a la final en el partido que se juega este martes en el Estadio Dallas; conoce a qué hora es y dónde ver Francia vs España en vivo.

Partido Francia vs España en semifinal del Mundial 2026Francia vs España se juega en la semifinal del Mundial 2026. Foto: Reuters
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